Świeckim okiem

Chcę uwielbiać Pana na co dzień, we wszystkim, co mnie spotyka.

Kiedy czytam ten fragment Listu św. Piotra, zastanawiam się, jak ja podchodzę do trudności, które mnie spotykają. Tak często marudzę. W sytuacjach, w których się z czymś zmagam, z moich ust pada więcej słów narzekania niż uwielbienia. Przez autora tekstu Pan Bóg przypomina mi o tym, na czym polega prawdziwa chrześcijańska radość. Opiera się ona na pokładaniu ufności w Nim mimo tego, co teraz mnie spotyka. On jest od tego większy i razem z Nim mogę zwyciężyć wszelkie problemy. Gdy czytam te słowa, w moim sercu goszczą pokój, radość i zachwyt nad tym, że z każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji Pan Bóg może wyprowadzić dobro. W moim życiu tak wiele razy tego dokonał, i to na tym powinnam się zatrzymać. Chcę uwielbiać Pana na co dzień, we wszystkim, co mnie spotyka, ufając, że On chce dla mnie tylko tego, co najlepsze.