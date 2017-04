Rozpoczął się egzamin gimnazjalny

Jak powiedział PAP w środę przed rozpoczęciem egzaminu dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, do CKE dotarły sygnały z okręgowych komisji egzaminacyjnych, że w kilku szkołach z powodu braku prądu w wyniku opadów śniegu egzamin może być opóźniony.

Na egzaminie z wiedzy humanistycznej uczniowie najpierw dostali blok zadań z historii i wiedzy o społeczeństwie. Na rozwiązanie mają 60 minut (dyslektycy 80 minut). Następnie będą mieli przerwę do godz. 11.00, po której przystąpią do rozwiązywania bloku zadań z języka polskiego. Ta część egzaminu potrwa 90 minut (dla dyslektyków 135 minut).

Czwartkowy egzamin też będzie się składał z dwóch bloków. W pierwszym znajdą się zadania z nauk przyrodniczych - biologii, chemii, fizyki i geografii. W drugim bloku będą zadania z matematyki. W piątek egzamin z języka obcego będzie przeprowadzany na dwóch poziomach: podstawowym - obowiązkowym dla wszystkich gimnazjalistów i rozszerzonym - dla tych uczniów, którzy w gimnazjum kontynuują naukę wybranego języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej.

Arkusze z zadaniami z kolejnych dni będą codziennie publikować na swoich stronach internetowych Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne.

Prace uczniów zostaną zakodowane; będą je sprawdzać egzaminatorzy z komisji okręgowych. Wyniki uczniowie poznają 16 czerwca.

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie może przystąpić do egzaminu w kwietniu, będzie go pisać w drugim terminie w czerwcu.

Uczeń przyłapany na ściąganiu podczas sprawdzianu musi przystąpić do niego jeszcze raz. Jeśli uczeń przystąpi do egzaminu i napisze go słabo, a równocześnie uzyska oceny pozytywne na świadectwie na zakończenie III klasy, to i tak ukończy gimnazjum. Nie ma możliwości powtarzania egzaminu, żeby poprawić oceny.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego są brane pod uwagę przy rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej. Liczą się także oceny na świadectwie szkolnym. W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klas wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji brane są pod uwagę wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

Środa, czwartek i piątek będą w części gimnazjów dniami wolnymi od lekcji; decyzję w tej sprawie podejmują dyrektorzy szkół.

Tegoroczna sesja egzaminu gimnazjalnego jest jedną z ostatnich. Zgodnie z wprowadzaną reformą edukacji od roku szkolnego 2017/2018 rozpocznie się wygaszanie gimnazjów, czyli nie będzie naboru do klas I tego typu szkoły. Uczniowie obecnie uczący się w VI klasie szkoły podstawowej we wrześniu zamiast rozpocząć naukę w gimnazjum przejdą do VII klasy szkoły podstawowej. Tak będzie się działo w latach następnych.

Ostatnia sesja egzaminu gimnazjalnego przeprowadzona zostanie w roku szkolnym 2018/2019 (równolegle z przeprowadzanym po raz pierwszy egzaminem ósmoklasisty). 1 września 2019 r. gimnazja przestaną istnieć w systemie edukacji.