Okradła wystawę antyaborcyjną i prawie przejechała księdza

Do zdarzenia doszło w Wielki Czwartek przed kliniką aborcyjną w Columbus. Ks. Klee wraz ze współpracownikiem zorganizował wystawę przedstawiającą zdjęcia zmasakrowanych ciał dzieci podczas aborcji. Wystawa była legalna i odbywała się pokojowo.

W pewnym momencie ksiądz zorientował się, że ktoś ukradł transparenty. Kamera zarejestrowała kobietę wsiadającą szybko do samochodu. Była nią Michelle Davis, działaczka aborcyjna pracująca w pobliskiej klinice. Transparenty wsadziła do tyłu samochodu i miała zamiar odjechać, ale ksiądz Klee zagrodził jej drogę. Zamiast zatrzymać się, kobieta dodała gazu i omal nie przejechała księdza. W wyniku jej działania dłoń księdza została zraniona o kratkę vana, kiedy ten próbował zatrzymać samochód i odzyskać swoje transparenty. Mężczyzna spędził później trzy godziny w szpitalu w gabinecie zabiegowym, jednak jak sam powiedział, to wydarzenie nie zniechęca go do dalszej walki o życie dzieci nienarodzonych.

"Modliłem się za tę kobietę i wyzbyłem się uczucia niechęci i żalu wobec niej" - powiedział ksiądz Klee. "W końcu będziemy wkrótce świętować dzień, w którym nasz Pan wybaczył swoim mordercom."

Michelle Davis postawiono zarzuty kradzieży i napaści.

Poniżej: nagranie z całego zajścia zarejestrowane kamerą GoPro przez współpracownika księdza Klee.

Catholic Priest Hit with Car by Clinic Volunteer at Columbus OH Abortion Center

CreatedEqualFilms