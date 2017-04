Świt sułtana

Największym błędem pisania o Turcji, jest przykładanie do niej europejskiej miary. Turcja nigdy nie była tak demokratyczna jak nam się wydaje. Przed epoką Recepa Erdogana Armia czterokrotnie obalała demokratycznie wybrane rządy. Opozycja często spotykała się z opresjami, sam Erdogan siedział w więzieniu za „podżeganie do nienawiści na tle religijnym”. Jak na ironię, to początek rządów obecnego prezydenta był uznawany za okres demokratyzacji i europeizacji Turcji. To wtedy ruszyły m.in. negocjacje w sprawie członkowstwa tego kraju w UE. Ale zmiany, które do konstytucji wprowadził turecki prezydent, i które zostały przyjęte w referendum, są dużo głębsze, niż może się przeciętnym Europejczykom wydawać. Wielu komentatorów mówi wręcz o systemie sułtańskim.

Choć założona przez Recepa Erdogana Partia Sprawiedliwości i Rozwoju wygrała wybory już w 2001 r., on sam, z powodu wyroku sądu, premierem mógł zostać dopiero w 2003 r. W pierwszym okresie jego rządy można było określić jako umiarkowanie islamistyczne. Zniósł wiele ograniczeń, jakie na Turków nakładała oficjalna doktryna laicyzmu. Kobiety mogły nosić publicznie chusty na głowach, a absolwenci szkół religijnych mogli kontynuować naukę na uniwersytetach. Jednocześnie, przeprowadzono szereg reform gospodarczych, na których zyskali przede wszystkim drobni przedsiębiorcy z wiejskiego i małomiasteczkowego centrum kraju. Polityka gospodarcza przyniosła bardzo dobre efekty, i gospodarka turecka rozwijała się w tempie nawet 11 proc. rocznie.

Zmiany w Turcji spotkały się z uznanie państw zachodnich i w 2005 r. rozpoczęły się oficjalne negocjacje w sprawie członkowstwa w Unii Europejskiej. Turcja stała się przykładem sukcesu dla innych krajów muzułmańskich. Na sposobie rządów Recepa Erdogana chcieli się wzorować przywódcy arabskiej wiosny. Sukces gospodarczy i uznanie za granicą ułatwiły złamanie oporu armii, uważającej się za strażniczkę laickości kraju. W 2008 r., w następstwie Afery Ergenekonu, do więzienia trafiło wielu wysokich oficerów tureckich. Sojusznikiem Erdogana w walce z jego przeciwnikami politycznymi był Fetullah Gulden, dziś wróg numer jeden tureckiego prezydenta.

Jednym z głównych elementów ideologii Recepa Erdogana było odwołanie się do dziedzictwa Imperium Osmańskiego. Sukcesy tureckiego premiera zachęciły go do próby odbudowy wpływów tureckich w regionie, a jego samego, do prezentowania się jako nowego „Sułtana”. Na drodze ku realizacji tych planów stanęli Kurdowie. Początkowo, Erdogan, odwołujący się do idei islamizmu, próbował dogadać się z mniejszością kurdyjską. Przyśpieszył on proces pokojowy, zezwolił na pewne przywileje dla języka kurdyjskiego i spotkał się z przywódcą autonomicznego Irackiego Kurdystanu. Ale w 2014 r. wyborczy sukces prokurdyjskiej partii HDP uniemożliwił po raz pierwszy partii Erdogana zdobycie większości w Parlamencie. Jednocześnie, rosnąca niezależność irackich i syryjskich Kurdów zaczęła niepokoić Turków.

Recep Erdogan postanowił więc sięgnąć po wciąż silną w Turcji ideologie nacjonalistyczną. Ułatwił to nieudany pucz w 2016 r. Na nowo rozgorzała wojna domowa na terenach zamieszkanych przez mniejszość kurdyjską. Jednocześnie, armia turecka rozpoczęła operacje w Iraku i Syrii, próbując ograniczyć wpływy kurdyjskie w tych państwach. Wreszcie, w wyniku oskarżeń o terroryzm, mandaty straciło wielu kurdyjskich posłów. Pozwoliło to Erdoganowi, który został pierwszym prezydentem wybranym w powszechnych wyborach, przeprowadzić przez parlament szereg poprawek konstytucji znacznie zwiększających jego władzę. Pomogła mu w tym antykurdyjska, skrajnie nacjonalistyczna partia MHP. Zmiany konstytucyjne zostały zatwierdzone w referendum niewielką większością głosów (1,3 miliona), przy szeregu wątpliwości ze strony opozycji i obserwatorów międzynarodowych.

Zmiany w Turcji są faktem. Recep Erdogan otrzymał władzę niemal autorytarną. Zostanie on jednocześnie głową państwa i szefem rządu. Jego pozycja względem parlamentu zostanie znacznie wzmocniona. Będzie miał też bardzo duży wpływ na sądownictwo. Jednocześnie, w polityce zagranicznej turecki prezydent, chce stawiać na balans pomiędzy wschodem a zachodem, zamiast dotychczasowej, silnie prozachodniej polityki. USA i UE mają więc z nowym „sułtanem” problem. Turcja jest krajem zbyt silnym i ważnym strategicznie, aby popaść z nim w konflikt. Dlatego, mimo wątpliwości, zachodni przywódcy zaakceptują zmiany jakie zaszły nad Bosforem. Prezydent Trump już zdążył pogratulować Erdoganowi i porozmawiać z nim o sytuacji w Syrii.