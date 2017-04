Czy w Poniedziałek Wielkanocny obowiązuje uczestnictwo we Mszy św.?

Kanon Prawa Kanonicznego w kan. 1246 - § 1 mówi: "Niedziela, w czasie której jest czczona tajemnica paschalna, na podstawie tradycji apostolskiej winna być obchodzona w całym Kościele jako najdawniejszy dzień świąteczny nakazany. Ponadto należy obchodzić dni Narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa, Objawienia Pańskiego, Wniebowstąpienia oraz Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Jej Niepokalanego Poczęcia i Wniebowzięcia, Świętego Józefa, Świętych Apostołów Piotra i Pawła, wreszcie Wszystkich Świętych".

Kolejny paragraf informuje, że: "Konferencja Episkopatu może jednak, za uprzednią aprobatą Stolicy Apostolskiej, niektóre z dni świątecznych nakazanych znieść lub przenieść na niedzielę".

Aktualna lista świąt nakazanych w Polsce, w których - obok wszystkich niedziel - istnieje obowiązek uczestnictwa we Mszy św.:

Świętej Bożej Rodzicielki Maryi - Nowy Rok (1 stycznia)

Objawienie Pańskie (6 stycznia)

Wniebowstąpienie Pańskie w VII Niedzielę Wielkanocy (nie czwartek!)

Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej - Boże Ciało (czwartek po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej)

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny - Matki Boskiej Zielnej (15 sierpnia)

Wszystkich Świętych (1 listopada)

Boże Narodzenie (25 grudnia)

Oznacza to, że w drugi dzień świąt wielkanocnych uczestnictwo we Mszy św. nie jest obowiązkowe. Episkopat Polski zachęca jednak wiernych, by w Poniedziałek Wielkanocny i w święta zniesione uczestniczyli we Mszy św.