Prognoza pogody na 15 i 16 kwietnia

Przejściowo z południowego zachodu napływać będzie cieplejsza masa powietrza, po południu od zachodu przemieszczać się będzie strefa chłodnego frontu atmosferycznego za którym napływać zacznie chłodniejsze powietrze polarno-morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 994 hPa i będzie spadać.

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu, wysoko w górach śniegu. Temperatura maksymalna od 6 st., 8 st. na północy i północnym wschodzie do 15 st. na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany, porywisty, na zachodzie kraju w porywach do 60 km/h, wysoko w górach do 80 km/h, przeważnie południowo-zachodni.

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie przeważnie duże. Okresami przelotne opady deszczu, w rejonach podgórskich i lokalnie na północy Polski także opady deszczu ze śniegiem. W górach opady śniegu. Temperatura minimalna od 2 st., 4 st. na północy i północnym zachodzie do 6 st. na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, w porywach do 65 km/h, a nad samym morzem do 75 km/h, zachodni, w województwach północnych stopniowo skręcający na północno-zachodni i północny, lokalnie północno-wschodni. Wysoko w górach wiatr w porywach do 80 km/h.

W niedzielę zachmurzenie przeważnie duże z przelotnymi opadami deszczu, na północy i północnym wschodzie także śniegu z deszczem, lokalnie śniegu. W górach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 3 st., 5 st. na północnym wschodzie do 9 st, 11 st. na południu. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, przeważnie północny i północno-zachodni.

W Warszawie w sobotę zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna 13 st. Wiatr na ogół umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni.

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 4 st. Wiatr umiarkowany, porywisty, z kierunków zachodnich.

W niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 7 st. Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h, północno-zachodni.