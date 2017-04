Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą tzw. sieć szpitali

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych została przyjęta przez Sejm 23 marca. Przeciwne nowym przepisom były wszystkie kluby opozycyjne. Ustawa budziła liczne już na etapie prac; obawiano się m.in. zamknięcia części placówek.

We wtorek prezydent na spotkaniu m.in. z ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem oraz marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim omawiał skutki, jakie wprowadzenie ustawy będzie miało dla pacjentów i pracowników medycznych.

Zgodnie z nowymi przepisami utworzony zostanie system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), czyli tzw. sieć szpitali. W sieci będą mogły znaleźć się placówki, które od co najmniej dwóch lat mają umowę z NFZ i w których funkcjonuje izba przyjęć, albo szpitalny oddział ratunkowy (drugiego warunku nie będą musiały spełniać szpitale ogólnopolskie, onkologiczne i pulmonologiczne).

Placówki znajdujące się w sieci będą podzielone na kilka różnych poziomów systemu zabezpieczenia. Pierwszy stopień to głównie szpitale powiatowe, drugi - ponadpowiatowe, a trzeci - wojewódzkie. Kolejne poziomy to szpitale: pediatryczne, ogólnopolskie, onkologiczne i pulmonologiczne.

Placówki zakwalifikowane do sieci będą miały gwarantowaną umowę z NFZ. Sieć będzie też obejmować m.in. ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w przychodniach przyszpitalnych oraz nocną i świąteczną opiekę zdrowotną.

Pierwsze wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci w każdym województwie będą ogłaszane nie później niż do 27 czerwca br. Do 26 września zostaną one uzupełnione o podmioty lecznicze, które powstaną w wyniku połączenia dwóch lub więcej podmiotów. Wykazy będą obowiązywały od 1 października 2017 r. przez kolejne 4 lata.

Na funkcjonowanie tego systemu przeznaczonych będzie ok. 91 proc. środków, z których obecnie finansowane jest leczenie szpitalne. Pozostałe 9 proc. będzie przeznaczone na konkursy świadczeń, do których będą mogły przystąpić zarówno placówki, które nie zakwalifikowały się do sieci, jaki i szpitale sieciowe, które będą chciały otrzymać finansowanie np. na funkcjonowanie dodatkowych oddziałów.

Jak wskazała Kancelaria Prezydenta, celem ustawy jest poprawa dostępu pacjentów do świadczeń specjalistycznych, w szczególności poprzez zapewnienie kompleksowości i koordynacji świadczeń ambulatoryjnych, szpitalnych i rehabilitacyjnych. Ponadto ma ona zagwarantować ciągłość i stabilność finansowania szpitalom istotnym z punktu widzenia zabezpieczenia dostępu do świadczeń zdrowotnych. Nowe przepisy mają też m.in. przyczynić się do zoptymalizowania liczby oddziałów specjalistycznych oraz poprawić elastyczność zarządzania szpitalem.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.