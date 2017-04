Jezus zmartwychwstał, ale my nadal jesteśmy śmiertelni. Nasze życie jest jak spacer na palcach po polu minowym. Gdy św. Jan wszedł do wnętrza pustego grobu, ujrzał i uwierzył (J 20,8). Ta wiara przynosi nadzieję, że nie do śmierci należy zwycięstwo.