Zdemolował wystawę pro life

Na nagraniu widać, jak młody mężczyzna najpierw krzyczy na działacza pro life, używając wulgaryzmów, po czym ściąga plecak i zaczyna demolować wystawę.

"Nie żałuję tego, co zrobiłem i zrobiłby to jeszcze raz" - powiedział Ramos. "Ci antyaborcyjni aktywiści przychodzą tu co semestr, mam już ich dosyć. Używają tych zniekształconych obrazów martwych płodów i chcą w nas wywołać emocje, zaszokować żebyśmy byli pro life? Prowokują nas emocjonalnie i czego się potem spodziewają?"

Dodał, że żyjemy teraz w krytycznych czasach, w których inteligentni ludzie (tacy jak on) muszą się zaangażować w sprawy, które są niewłaściwe.

Niektórzy ze studentów i grupy studenckie poparły jego agresywne zachowanie. "Na początku byłam zszokowana, ale potem stwierdziłam, że podziwiam go za to, co zrobił, bo tak naprawdę każdy z nas marzył, aby to zrobić" - powiedziała Emma Brockway, która nagrała całe zdarzenie. "Popieram wolność słowa i w ogóle, ale powtarzam, tak naprawdę to każdy z nas chciał to zrobić".

Student, który zdemolował wystawę powiedział, że ma nadzieję, że jego zachowanie stanie się inspiracją dla innych. Podkreślił także, że jest osobą tolerancyjną, która wierzy w tolerancję, "ale nie będę tolerancyjny wobec bigotów". Dodał także, że nie miał zamiaru wchodzić z prolajferami w jakikolwiek konstruktywny dialog, jako że kwestia aborcji została już dawno ustalona jako prawo człowieka i nie ma o czym dyskutować. "Koniec końców, to nie w dyskusje powinniśmy się angażować."

Władze studenckie rozpatrują wszczęcie postępowania karnego w sprawie agresywnego zachowania studenta.

