Liderzy z zasadami

W „Dworku Gościnnym” należącym do rodziny Mańkowskich 350 dwudziestokilkuletnich liderów studiujących w Krakowie wzięło udział w szkoleniu „Leadership with the Pope". To nowy program Fundacji CTN oraz Papieskiej Rady ds. Kultury skierowany do przywódców z całego świata. W ramach jego zajęć zarówno dojrzali, ale też młodzi liderzy, reprezentujący biznes, wspólnoty lokalne, rządy, szkoły, organizacje non-profit, rozmawiali o tym, jak przyjmować rzeczywistość w duchu nauczania papieża Franciszka. 38 zespołów podczas pracy w grupach formułowało trzy zasady, według których warto się rozwijać, kształcąc umiejętności przywódcze. Potem dziesiątka wyłoniona do finału rywalizowała ze sobą o wyjazd na master class do Watykanu na spotkanie z papieżem Franciszkiem.

Punktem centralnym spotkania były zajęcia, czyli trwające kilka godzin wykłady zaproszonych gości, osobistości ze świata kultury, biznesu, nauki i religii, najczęściej będące ich świadectwami. Młodzi wysłuchali – bp. Grzegorza Rysia, bp. Tadeusza Pieronka, o. Macieja Zięby, przedstawiciela Stolicy Apostolskiej ks. Tomasza Trafnego, Anny Dymnej, Krzysztofa Zanussiego, Jerzego Treli, Jana Meli, s. Małgorzaty Chmielewskiej, Pawła Motyla (Harvard Business Review Polska), Pawła Konzala (Good Society Institute), Szymona Midery (nowy social media Shumee) i wielu innych.

Mówcy w dynamicznych wystąpieniach odnieśli się do 15 zasad przywództwa według papieża Franciszka, stanowiących fundament przedsięwzięcia: nie myśl, że jesteś nieśmiertelny lub niezbędny, nie przepracowuj się, nigdy nie trać wrażliwości, nie eliminuj spontaniczności, dbaj o wspólnotę, nie zapominaj o tych, którzy ci pomogli, oceniaj innych lepiej, niż sam oceniasz siebie, nie trać kontaktu z rzeczywistością, nie plotkuj, nie narzekaj, nie kąsaj, nie ubóstwiaj swoich przełożonych, nie bądź obojętny na innych, uśmiechaj się, nie patrz na pieniądze, nie zamykaj się w grupach, nie promuj się za wszelką cenę.

– Ważne jest rozeznawanie, a nie kontrolowanie – podkreślił bp Ryś. – Jak mówił Jan Paweł II, praca powinna łączyć . – Trzeba dbać o zespół wchodzący na szczyt – podkreślał Paweł Konzal. – Kiedy jedna osoba nie umie pomóc drugiej, wtedy prosi o to trzecią. – Świat można zmieniać z uśmiechem, a nie z miną grobową jak cmentarz – dzielił się doświadczeniem wyjścia z kalectwa i działania na rzecz innych Jan Mela. – To, kim jestem, to nie moja zasługa, ale zadanie – zwracała uwagę s. Chmielewska i zaraz uzupełniała: – W miłości nie robi się biznes planu. – Istotne jest pytanie, ku czemu jesteśmy przywódcami – podsumował cykl wystąpień Zanussi.