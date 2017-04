Franciszek w orędziu na ŚDM 2017: Sprawiajcie waszym życiem, by świat był lepszy

Ojciec Święty przypomniał, że ważnym wydarzeniem poprzedzającym zaplanowane w dniach 22−27 stycznia 2019 r. spotkanie w Panamie będzie Synod Biskupów na temat: „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania”. Podejmie on między innymi kwestie przeżywania wiary przez ludzi młodych oraz ich zdolność do rozpoznania swego powołania. „Pragnę, aby istniała wielka zgodność między przygotowaniami do Światowego Dnia Młodzieży w Panamie a procesem synodalnym” – stwierdził Franciszek.



Nawiązując do swego przemówienia w Krakowie papież zachęcił młodych by czynnie kształtowali świat, w którym mają żyć, bo nasze czasy nie potrzebują „młodzieży kanapowej”. Jako wzór takiego zaangażowania wskazał Maryję, która przyjąwszy zwiastowanie anioła nie zamknęła się w domu, nie dała się sparaliżować strachem czy też pychą, lecz natychmiast wyruszyła w drogę, by pomóc swej starszej kuzynce. Ojciec Święty zauważył, że pielgrzymka ta była dla Matki Bożej okazją do przemyślenia słów anioła, odkrycia ich znaczenia oraz pogłębienia swego powołania. Analizując zaś scenę nawiedzenia i kantyk Magnificat papież przypomniał, że Pan Bóg dotyka również serc ludzi młodych, którzy stają się zdolni do prawdziwie wielkich czynów. „Podobnie jak młoda Maryja możecie sprawić, aby wasze życie stało się narzędziem dla ulepszenia świata. Jezus was wzywa, abyście pozostawili swój ślad w życiu, ślad, który naznaczyłby historię, waszą historię i historię wielu osób” – napisał Franciszek.



Ojciec Święty przypomniał młodym, że należą do narodu a ich osobista historia wpisuje się we wspólnotową pielgrzymkę tych, którzy nas poprzedzili w ciągu wieków, w dzieje Kościoła. Młodość nie oznacza bowiem oddzielenia od przeszłości. Jest to historia działania Boga w ludzkim życiu. Zatem zadaniem ludzi młodych jest odkrycie nici przewodniej Bożej miłości, która łączy całą naszą egzystencję – podkreślił papież. Jednocześnie przestrzegł, przed fałszywymi obrazami rzeczywistości, jakoby możliwe było życie bez jakiegokolwiek planu. „Bądźcie twórcami waszej historii, decydujcie o swojej przyszłości!” – zaapelował Franciszek.



Ojciec Święty zachęcił młodzież do integrowania w sobie pamięci wydarzeń życiowych i wskazał, że może w tym pomóc wieczorna refleksja modlitewna, rozważanie Słowa Bożego, trwanie w postawie dziękczynienia a także spotykanie osób starszych. „Aby budować sensowną przyszłość, trzeba znać wydarzenia minione i zająć wobec nich stanowisko. Wy, młodzi macie siłę, osoby starsze mają pamięć i mądrość. Podobnie jak Maryja wobec Elżbiety patrzcie na osoby w podeszłym wieku, na waszych dziadków. Powiedzą wam o tym, co rozbudzi entuzjazm waszej myśli i poruszy wasze serce” – wezwał papież.



Na zakończenie Franciszek przestrzegł przez pielęgnowaniem pamięci paraliżującej, która zawsze robi to samo, w ten sam sposób. „Wielkim darem Bożym jest to, że wielu z was z waszymi wątpliwościami, marzeniami i pytaniami sprzeciwia się tym, którzy mówią, że rzeczywistość nie może być inna” – stwierdził Ojciec Święty. Zauważył, iż społeczeństwo, które docenia wyłącznie teraźniejszość ma również skłonność do dewaluowania tego wszystkiego, co się dziedziczy z przeszłości, jak na przykład instytucji małżeństwa, życia konsekrowanego, misji kapłańskiej. „Nie dajcie się zwieść! Bóg przyszedł, aby poszerzyć horyzonty naszego życia we wszystkich kierunkach. On nam pomaga w nadaniu należytego znaczenia przeszłości, aby lepiej zaplanować szczęśliwą przyszłość: ale jest to możliwe tylko wówczas, jeśli przeżywamy autentyczne doświadczenia miłości, które nabierają konkretnego kształtu w odkryciu Bożego powołania i w posłuszeństwie temu wezwaniu. I tylko to nas czyni naprawdę szczęśliwymi” – podkreślił papież.



Franciszek zachęcił młodych do pielęgnowania zażyłej relacji z Matką Bożą. Przypomniał, że w tym roku przypada trzy setna rocznica odkrycia obrazu Matki Bożej z Aparecidy w Brazylii oraz stulecie objawień w Fatimie, w Portugalii. Ojciec Święty zawierzył Maryi pielgrzymowanie młodych do Panamy oraz proces przygotowań do Synodu Biskupów w 2018 r.