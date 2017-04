Kukiz: Spór PO i PiS - to kolejny odcinek serii "walka o tron"

"Jeżeli ktokolwiek z was, którakolwiek z opcji wystąpi, symbolicznie mówiąc, z wotum nieufności względem partiokratycznego, postbolszewickiego ustroju, to ja z przyjemnością przyklasnę i z przyjemnością idę razem, by ten ustrój zmienić, by wprowadzić instytucje i instrumenty obywatelskiej kontroli nad władzą, by oddać państwo obywatelom" - powiedział Kukiz.

Zarzucił politykom Platformy, że oszukali Polaków - obiecali m.in. zmniejszenie liczby posłów o połowę, likwidację Senatu, zniesienie immunitetu, wprowadzenie ordynacji większościowej, czy niskie podatki.

Lider Kukiz'15 nazwał spór PO i PiS "39 odcinkiem ósmej serii walki o tron".