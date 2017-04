Ziemkiewicz skrytykował sponsora nagrody Superbohaterki "Wysokich Obcasów"

"TO OBRZYDLIWE I NIEMORALNE, BY PROMUJĄCA „ABORCJĘ LAJFSTAJLOWĄ” FIRMA KRUK NADAL ZARABIAŁA NA SPRZEDAŻY KOMUNIJNYCH MEDALIKÓW, KRZYŻYKÓW I ŚLUBNYCH OBRĄCZEK. POTENCJALNI KLIENCI MUSZĄ BYĆ ŚWIADOMI, DO CZEGO FIRMA TA WYKORZYSTA ICH PIENIĄDZE" - odpowiedział na Facebooku Ziemkiewicz (pisownia oryginalna).

"Jestem w stanie zrozumieć wyrozumiałość wobec kobiet, które tego strasznego czynu dopuściły się w trudnej sytuacji życiowej, w stanie zagubienia, zagrożenia zdrowia czy przerażenia perspektywą wychowywania dziecka niepełnosprawnego. Ale lansować „aborcję lajfstajlową”, której symbolem stała się wspomniana celebrytka? Zachwycać się jej wyznaniami, że usunęła dziecko, bo musiałaby przenieść się do większego mieszkania – i nawet nie to, że jej nie byłoby na większe mieszkanie stać, ale zwyczajnie nie chciało jej się szukać nowego lokum i fatygować przeprowadzką? Nagłaśniać snute przez tę niewątpliwie zaburzoną osobę opowieści, że usunięcie ciąży jest wspaniałym uczuciem, ulgą i czystą przyjemnością? I nie dostrzegać żadnej sprzeczności między tym wszystkim, a jej celebryckim roztkliwianiem się nad „płaczem cielątek odrywanych od mamy” czy nad losem pszczół? I za tę potworność zabicia własnego dziecka, bo nie było dla niego miejsca w 60-metrowym mieszkaniu – czynić wzorcem, „superbohaterką”? Na to trzeba być moralnym kuternogą, skończonym degeneratem, zwyrodnialcem i wyzutym z elementarnych ludzkich instynktów fanatykiem. Nie ma w języku cywilizowanych ludzi słów wystarczająco mocnych, by adekwatnie nazwać takie ideologiczne zidiocenie i obrzydliwość. W tym obrzydlistwie uczestniczyła nie tylko „Gazeta Wyborcza”, po której w końcu trudno się czegokolwiek dobrego spodziewać, ale także sponsorzy nagrody. Gino Rossi, Yonelle, homebook.pl, Jeep i SuperPharm. Żadna z tych firm nie pofatygowała się wyjaśnić, że – dajmy na to – nie wiedziała, kogóż to i co promować będzie za ich pieniądze współpracująca gazeta, przeprosić zszokowanych klientów - dodał Ziemkiewicz.

Zauważył przy tym, że firma W.KRUK została przejęta przez spółkę Vistula, w której szefem rady nadzorczej jest obecnie Jerzy Mazgaj, właściciel m.in. upadłej spółki Alma. Nawiasem mówiąc, członkiem tej samej rady nadzorczej jest szef partii Nowoczesna Ryszard Petru.

Ziemkiewicz stwierdził, że pismo, które otrzymał od W.KRUK zawiera groźbę skierowania sprawy do sądu. "Najwyraźniej firma uważa, że trafiła na gówniarza, którego można nastraszyć pismem z kancelarii adwokackiej – a nie na dziennikarza czynnego od ponad ćwierć wieku, dla którego takie pisma i procesy sądowe są od lat częścią uprawianego zawodu" - napisał publicysta.