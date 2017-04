Kaczyński deklaruje zakaz aborcji eugenicznej

Po odrzuceniu jesienią projektu całkowicie zakazującego aborcji PiS znalazł się w ogniu krytyki środowisk konserwatywnych, a szczególnie katolików, którzy liczyli, że ugrupowanie to po zwycięskich wyborach zakaże zabijania nienarodzonych dzieci. Wywiad GN z liderem PiS, który ukazał się dziś w najnowszym numerze naszego tygodnika, skupia się na problemie ochrony życia. Jarosław Kaczyński wyjaśnia w nim postawę swojej partii wobec aborcji. Czytelnik oceni na ile przekonywująco. W rozmowie pada jednak ważna deklaracja - PiS w żadnym wypadku nie wycofuje się z dążenia do zakazu aborcji z powodu choroby dziecka – mówi J. Kaczyński. Dopytywany, kiedy to nastąpi obiecuje, że „w stosunkowo nieodległym czasie”. Nie chce jednak jasno obiecać, że PiS w tej kadencji zmieni prawo dotyczące aborcji, bo – jak ujawnia - stosunek do aborcji wśród posłów klubu PiS jest zróżnicowany. On sam podkreśla, że dla niego ta sprawa jest ważna i będę dążył do tego, aby ją skutecznie załatwić. Obiecuje też, że gdy jego partia będzie przy władzy nie dopuści do lewackiej rewolucji obyczajowej.

Słowa prezesa PiS, choć są tylko deklaracjami, mogą być ważnym argumentem dla środowisk pro life. Choć nie ma w nich obietnicy całkowitego zakazu aborcji, jednak po tej rozmowie trudno będzie się J. Kaczyńskiemu się wycofać z poparcia dla zakazu aborcji eugenicznej.

Zachęcam do przeczytania całej rozmowy.