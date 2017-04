Prolajferzy mordy w kubeł!

Tomasz Terlikowski to publicysta wyrazisty, z którym można, lecz nie trzeba się zgadzać. Warto jednak przed wyrażeniem braku aprobaty wysłuchać, co ma do powiedzenia. Jego przeciwnicy - dzielnie broniący demokracji i wolności słowa - nie mają jednak tego w zwyczaju. Najpierw doprowadzili do zablokowania jego wystąpienia podczas rekolekcji wielkopostnych w jednym z warszawskich ogólniaków. Gdy Terlikowski opisał sytuacje na swoim fejsbukowym profilu, jego oponenci rozpoczęli akcję masowego zgłaszania jego wpisu jako... naruszającego standardy Facebooka. Co ciekawe, portal przychylił się do ich postulatu i zablokował konto Terlikowskiego na 30 dni (brak możliwości publikowania przez właściciela konta). O sprawie poinformowała jego żona Małgorzata.

Sprawę ostro skomentował m. in. redaktor naczelny "Plusa Minusa" Michał Szułdrzyński:

Nie zawsze się z Tomkiem Terlikowskim zgadzam, ale zawieszenie jego konta na Facebooku to skandaliczne ograniczenie wolności słowa.

I trudno się z nim nie zgodzić. Bo wolność polega na tym, że możemy się z prelegentem nie zgodzić, możemy pokonać go w dyskusji na argumenty, ale nie możemy wsadzić mu knebla w usta. Sprawa zawieszenia możliwości publikowania na koncie Terlikowskiego czy ostatnie wydarzenia z zablokowaniem przez uniwersytety wystąpień prolajferki Rebekki Kissling pokazuje, że obecnie coraz częściej żyjemy w świecie wolności słowa z jednym przypisem - małą gwiazdką, pod którą drobnym drukiem napisane jest zastrzeżenie:nie dotyczy konserwatystów.

Post Scriptum: Poniżej wpis Tomasza Terlikowskiego, który zdaniem portalu Facebook narusza standardy i stał się przyczyną blokady konta: