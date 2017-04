Będzie kolejny obywatelski projekt zakazujący aborcji

Fundacja Życie i Rodzina informuje, że w związku z faktem, iż od początku kadencji obecnego Sejmu prawo aborcyjne pozostaje bez zmian, a w polskich szpitalach co dzień zabija się brutalnie średnio troje dzieci, przygotowuje obywatelską inicjatywę ustawodawczą "Zatrzymaj aborcję", której celem będzie powstrzymanie zabijania nienarodzonych. Projekt zostanie złozony w Sejmie w sierpniu br., a we wrześniu ruszy zbiórka podpisów wymaganych do rozpoczęcia procesu legislacyjnego.



Znaczne pobudzenie aktywności pro-life w Polsce daje nadzieję, że uda się zebrać znacznie więcej niż wymagane prawem minimum 100 tysięcy podpisów. Dla osób pragnących od września przez 3 kolejne miesiące włączyć się w zbiórkę podpisów inicjatorzy przygotowali formularz kontaktowy, gdzie można zgłosić swoją gotowość do pomocy - www.zycierodzina.pl . Osoby, które się zgłoszą, będą znajdować się pod opieką koordynatorów zbiórki, otrzymają instrukcje i niezbędne wsparcie.



W sobotę 8 kwietnia o godzinie 11:00 Fundacja zaprasza na konferencję prasową dotyczącą inicjatywy - pod Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego przy ul. Wiejskiej w Warszawie.