Rafalska: Nie zamierzamy likwidować mechanizmu "złotówka za złotówkę"

Rząd nie zamierza likwidować funkcjonującego od roku w systemie świadczeń rodzinnych mechanizmu "złotówka za złotówkę" - zadeklarowała w środę minister rodziny Elżbieta Rafalska. Minister zapowiada też akcję informacyjną, która ma zachęcić Polaków, by jak najdłużej pozostali na rynku pracy.

"Nie będziemy zabierać złotówki za złotówkę, którą wprowadził minister Kosiniak-Kamysz (Władysław, prezes PSL)" - powiedziała minister Rafalska w Programie I Polskiego Radia. Dodała jednak, że rząd chce pokazać, że "nie jest takim mechanizmem, jakiego się spodziewano".

"To nie jest nasza ocena, pochodzi z samorządów. Służę wszystkimi raportami z wszystkich miejscowości, w których jest mowa o tym, że to system bardzo rozczarowujący osoby, które przekroczyły kryterium dochodowe o 10 zł i myślały, że 10 zł będzie zmniejszone. To nie jest 10 zł zmniejszenia, ale 10 zł pomnożone razy liczba członków rodziny" - wyjaśniła minister.

Rafalska zaznaczyła także, kiedy wprowadzono ten mechanizm mówiono, że skorzysta z niego 370 tys. beneficjentów, a w rzeczywistości "korzysta z niego tylko 70 tysięcy".

Z kolei w Radiu Zet minister podtrzymała zapowiedź, że system wypłaty świadczeń z programu 500 plus zostanie uszczelniony, co ma wykluczyć nadużycia podczas podawania wysokości deklarowanego dochodu. Rafalska potwierdziła, że zmienią się m.in. przepisy regulujące utratę i uzyskanie dochodu oraz doprecyzowane zostaną przepisy regulujące przyznawanie świadczenia wychowawczego osobom deklarującym samotne wychowywanie dziecka. "Głównym celem jest doprecyzowanie przepisów. W różnych gminach są różne decyzje w oparciu o ten sam przepis. (...) Żadnej rewolucji tu na pewno nie będzie" - powiedziała.

Odniosła się też do obniżenia wieku emerytalnego zaprzeczając by miało ono spowodować dziurę w ZUS w wysokości 85 miliardów złotych. "To dane nieprawdziwe nawet w pesymistycznej prognozie ZUS, który przedstawia prognozy wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń w trzech prognozach. Nie ma takiej sytuacji. Proszę emerytów, żeby się nie martwili, ZUS zachowuje płynność finansową" - zapewniła.

Rafalska potwierdziła, że ZUS zachowuje płynność finansową dzięki dotacjom z budżetu państwa. Podkreśliła jednak, że to nie jest nowa sytuacja i składa się na nią zapaść demograficzna, struktura wieku. "To nie są procesy, które powstały podczas rządów PiS (...). Obniżenie wieku emerytalnego nie uzdrowi sytuacji ZUS, ale dotacja z budżetu państwa gwarantuje płynność finansową FUS" - powiedziała.

Rafalska zapowiedziała, że jej resort przeprowadzi szeroko zakrojoną akcję informacyjną, która miałaby przekonać Polaków do jak najdłuższej aktywności na rynku pracy. "Będzie robił to Zakład Ubezpieczeń Społecznych, mamy doradców emerytalnych, mamy kalkulator emerytalny" - powiedziała. "Pracodawcy cenią pracowników z dużym doświadczeniem, będą chcieli ich zatrzymać, będą im proponowali podwyżki, lepsze warunki pracy, lepszą kulturę pracy. Myślę, że część osób do tego przekona" - dodała.