Komitet Śledczy: Kamikadze sprawcą zamachu w metrze w Petersburgu

Zamachowiec samobójca przeprowadził w poniedziałek atak terrorystyczny w metrze w Petersburgu; zginęło w nim 14 osób - poinformował we wtorek w komunikacie Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej.

Funkcjonariusze Komitetu Śledczego, służb specjalnych i MSW "ustalili, że bomba została zdetonowana przez człowieka, którego szczątki znaleziono w trzecim wagonie składu metra" - oświadczył Komitet. Napisano, że tożsamość jego została ustalona, lecz jest trzymana w tajemnicy z uwagi na dobro śledztwa.

Do zamachu doszło w poniedziałek po południu w wagonie metra w Petersburgu na odcinku pomiędzy stacjami - Siennaja Płoszczad i Technołogiczeskij Institut. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła we wtorek do 14, w szpitalach przebywa 49 ludzi.

Kirgiskie służby bezpieczeństwa poinformowały we wtorek, że sprawcą zamachu jest pochodzący z Kirgistanu obywatel Rosji, Akbarżon Dżaliłow, urodzony w 1995 roku. Według wstępnych ustaleń śledczych zamach przeprowadził młody mężczyzna związany z radykalnymi islamistami.