Było to przed Świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował.

W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby Go wydał, Jezus, wiedząc, że Ojciec oddał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do misy. I zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany.

Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: «Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?» Jezus mu odpowiedział: «Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później». Rzekł do Niego Piotr: «Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał».

Odpowiedział mu Jezus: «Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną». Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę!»

Powiedział do niego Jezus: «Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy». Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: «Nie wszyscy jesteście czyści».

A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: «Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie „Nauczycielem” i „Panem”, i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem».

Oto widzimy, jak Jezus klęka przed uczniami. Bóg klęka przed człowiekiem. Czy to może być znak wyższości człowieka nad Bogiem? Może. Stworzenie ma pewną władzę nad Stwórcą. Jednym grzechem posyła Go na krzyż. Bo gdyby ludzkość miała na koncie tylko jeden grzech, miłość Boga Ojca nie zawahałaby się posłać swego Syna dla tego jednego grzechu. Bóg nie jest w stanie przestać kochać. Nigdy nie staniemy Mu się obojętni. On nigdy nie przestanie robić wszystkiego, by nas zbawić. Mycie apostołom nóg w czasie wieczerzy jest zapowiedzią tego, co stanie się potem. Męka i śmierć Jezusa to niepojęte misterium upokorzenia się Boga wobec człowieka. Bóg klęka, by dotknąć całego brudu naszego grzechu. Niektóre teksty mówią nawet, że Jezus dla nas stał się grzechem. Po to, by ten grzech unicestwić. Czy jest bóg, który zrobił dla człowieka coś więcej? Nie widzę.