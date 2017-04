Sondaż: Przewaga PiS nad PO symboliczna

Wszystko wskazuje na to, że partia rządząca zbiera gorzkie owoce swojego weta wobec kandydatury Tuska na szefa RE.

Według badania przeprowadzonego przez KANTAR Millward Brown przeprowadzonego na zlecenie "Faktów" TVN Prawo i Sprawiedliwość jest nadal liderem sondażu, jednak znacząco stracił od poprzedniego badania. Obecne poparcie 29 proc. ankietowanych to aż o 5 pkt. proc. mniej niż przed miesiącem. Partia rządząca czuje na plecach oddech rozpędzonej po powtórnym wyborze Donalda Tuska na szefa RE Platformy Obywatelskiej. Kierowana przez Grzegorza Schetynę partia cieszy się poparciem 27 proc. wyborców - to wzrost o 3 pkt. proc. Od poprzedniego badania dystans między PiS a PO zmniejszył się z 10 pkt. proc. do zaledwie 2 pkt. proc.

Na podium awansował Ruch KUKIZ'15, który podwoił swoje poparcie i obecnie może liczyć na 10 proc. głosów (+5 pkt. proc.). W Sejmie zasiedliby jeszcze posłowie Nowoczesnej (8 proc. - 3 pkt. proc. mniej niż na początku marca), SLD (również 8 proc.).

Sondaż przeprowadzony przez KANTAR Millward Brown to kolejne już badanie, które pokazuje wyraźny spadek poparcia PiS i wyraźny wzrost elektoratu PO. Tendencja ta jest zauważalna w badaniach przeprowadzonych po szczycie UE w Brukseli, na którym na ponowna kadencję szefa RE wybrano Donalda Tuska. Jego reelekcję poparły wszystkie kraje UE oprócz Polski. Rząd PiS wystawił w tym głosowaniu własnego kandydata - Jacka Saryusz-Wolskiego. Wygląda na to, że dziś PiS zbiera gorzkie owoce tamtego zagrania - część konserwatywnego elektoratu przeniosła swoje poparcie na ruch Pawła Kukiza, z kolei po stronie opozycji antypisowskiej widać wyraźne ożywienie wokół PO. Pierwszym powodem tego procesu jest sukces kojarzonego z PO Tuska na arenie europejskiej i upatrywanie w nim tego, kto mógłby zagrozić rządom Prawa i Sprawiedliwości w sytuacji, gdy koalicja anty-PiS cierpi na ewidentny brak charyzmatycznego lidera. Drugą przyczyną dobrego wyniku PO może być stopniowe wypalanie się efektu nowości, dzięki któremu Nowoczesna przez kilkanaście miesięcy utrzymywała stosunkowo wysokie poparcie.