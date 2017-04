Zobowiązywał kapłanów do celibatu i noszenia stroju kościelnego

Patronem 3 kwietnia jest św. Ryszard de Wyche (czyt. łicz), biskup.

Urodził się w 1197 r. Po ukończeniu studiów w Oksfordzie swoją wiedzę pogłębiał na uniwersytetach w Paryżu i Bolonii. Był także rektorem uniwersytetu w Oksfordzie, a później - kanclerzem prymasa Anglii.

Mówi o. Stanisław Tasiemski, dominikanin.

Z zemsty Henryk III zagarnął biskupowi wszystkie dobra, w tym jego własne mieszkanie. Biskup zamieszkał więc u jednego z proboszczów. Po dwóch latach zagrożony klątwą papieską król oddał biskupowi dom i zabrane mu dobra biskupie.

Jako biskup św. Ryszard zobowiązał kapłanów do zachowania celibatu i do przebywania na miejscu, aby byli zawsze do dyspozycji swoich wiernych. Wymagał także, aby nosili strój kościelny. Wiernych zobowiązywał do uczęszczania na Mszę świętą w niedziele i w święta.

Św. Ryszard umarł podczas wizytacji pasterskiej 3 kwietnia 1253 r. Został kanonizowany w 1262 roku.

Ikonografia przedstawia go w stroju biskupim. Zwykle trzyma w dłoni kielich.