Mazowieckie: Ok. 40 dzieci z przedszkola trafiło do szpitali

Ok. 40 dzieci z przedszkola w Chotomowie trafiło do szpitali z powodu zatrucia; zachorowania mogła wywołać salmonella lub bakteria E.coli - poinformowała w niedzielę na portalu społecznościowym Gmina Jabłonna. Sprawę bada Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny.

"W czwartek w Gminnym Przedszkolu w Chotomowie doszło wśród dzieci do zatrucia pokarmowego. Choć nie znamy jeszcze wyników laboratoryjnych, wiele wskazuje na to, że zachorowania wywołała Salmonella lub bakteria E.coli" - czytamy w oświadczeniu.

Gmina poinformowała, że w szpitalach przebywa około 40 dzieci. Dodała, że o zachorowaniach został powiadomiony Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny i zabezpieczono próbki żywności, które pozwolą poznać źródło zatrucia.

Z oświadczenia wynika, że w poniedziałek, w budynku przedszkola zostanie przeprowadzona dezynfekcja; placówka będzie zamknięta. Dla dzieci, które tego dnia nie będą mogły zostać w domu, zostanie zorganizowana opieka przedszkolanek w szkole podstawowej w Chotomowie. Jednocześnie zwrócono się z prośbą do rodziców, że jeśli mogą zapewnić w poniedziałek opiekę dzieciom, to niech pozostaną one w domu.

Przedszkole - jak zapowiada Jabłonna - najprawdopodobniej będzie czynne we wtorek; przez kilka dni, posiłki będą dostarczane przez firmę kateringową.

"Podjęliśmy wszystkie możliwe kroki w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji" - zapewniła podwarszawska gmina.