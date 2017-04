Kard. Kazimierz Nycz: Dawajmy świadectwo, że życie jest święte, idźmy w Panu

Na czele marszu niesiony jest wielki transparent z napisem: "Marsz Świętości Życia"; za nim idą rodziny z dziećmi, ponieważ - jak podkreślili organizatorzy - dzieci są największym skarbem.

Osoby biorące udział w marszu niosą kolorowe balony oraz biało-czerwone flagi; śpiewają pieśni religijne oraz skandują: "każde życie wielkim darem". Na transparentach pojawiają się też takie hasła, jak: "Dzieci są skarbem", "Dziecko darem nieba", "Tak dla życia", "Rodzina Bogiem silna", "Warto żyć". Wśród uczestników są też przeciwnicy aborcji, którzy przynieśli plakaty ze zdjęciami płodów; mają też naklejki z wizerunkiem płodu na żółtym tle i napisem "Ratuj mnie".

"Jestem tutaj z córeczką, ponieważ miała mieć zespół Downa. Mimo że wiedziałam o tym, zdecydowałam się ją urodzić. Jest całkowicie zdrowa. Dlatego przez swój udział w marszu chcę pokazać innym mamom, że sytuacja może być różna i nie można się bać" - powiedziała PAP mama czteroletniej Marysi. Zaznaczyła równocześnie, że nie chce by kobiety, które podejmą inną decyzję, były karane.

Wśród uczestników marszu są też siostry zakonne, na co dzień pracujące w ośrodkach dla samotnych matek i ich dzieci. "Każde dziecko to prawdziwy skarb. Warto pomagać, warto ratować każde życie. Do nas przychodzą mamy w różnych sytuacjach, często w ciąży. Staramy się pomagać, choć potrzeby są duże" - powiedziała PAP siostra Lidia. Dodała, ze największą satysfakcję przynosi jej fakt, że kobiety te, mimo bardzo trudnej sytuacji, starają się ratować siebie i dzieci.

Marsz organizowany jest przez archidiecezję warszawską i diecezję warszawsko-praską. Towarzyszy mu akcja "Pielucha dla malucha", podczas której zbierane są artykuły dla mieszkańców Domu Samotnej Matki w Chyliczkach i Zielonce. Prowadzona jest też zbiórka pieniędzy.

Przed rozpoczęciem marszu w katedrach w obu diecezjach odprawiono msze święte. W archikatedrze św. Jana Chrzciciela eucharystii przewodniczył kard. Kazimierz Nycz; na jej zakończenie wierni mogli przyjąć błogosławieństwo indywidualne lub dla całej rodziny. Następnie wierni z obu katedr przeszli na Pl. Zamkowy, gdzie rozpoczęto marsz; jego trasa prowadzić będzie Krakowskim Przedmieściem do bazyliki Świętego Krzyża.

Marsz wpisuje się w obchody Dnia Świętości Życia, który został ustanowiony w 1998 r. przez Episkopat Polski i jest obchodzony zawsze 25 marca, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Marsz Świętości Życia odbywa się w niedzielę przypadającą po tej uroczystości. Do obchodzenia Dnia Świętości Życia wezwał papież Jan Paweł II. (PAP)

pru/ amt/ akw/