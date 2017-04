Z całego świata spływają zdjęcia, z których powstanie obraz "Jezu, ufam Tobie"

Będzie to drugi obraz Jezusa Miłosiernego ze zdjęć selfie. Pierwszy powstał przed ŚDM 2016. Internetowa akcja "Wymaluj obraz" cieszyła się wówczas tak ogromną popularnością, że organizatorzy - wspólnota Chrystus w Starym Mieście oraz siostry z sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach - postanowili ją kontynuować w postaci drugiej edycji i stworzyć jeszcze większą niż ta pierwsza kompozycję "Jezu, ufam Tobie". W związku z tym ogłosili drugą edycję projektu "Wymaluj obraz". Zainteresowani do 20 listopada ub.r. (zakończenie Roku Miłosierdzia) mogli nadsyłać selfie na potrzeby drugiego obrazu.

"Po powstaniu pierwszego obrazu, wciąż, po ŚDM, selfie spływały do nas tysiącami. Ogłosiliśmy, że do 20 listopada przyjmujemy zdjęcia, ale one wciąż do nas spływają - za pośrednictwem strony image2016.pl, drogą mailową albo na Facebooku" - powiedziała PAP współorganizatorka akcji Katarzyna Walkowska.

Jak wyjaśniła, drugi obraz zostanie skomponowany za kilka miesięcy i zostanie wirtualnie zaprezentowany 31 lipca, w rocznicę ŚDM w Krakowie. Organizatorzy zadecydowali, że dołączą do niego zdjęcia, które nadal otrzymują. "Obraz, który 31 lipca opublikujemy w internecie, będzie pamiątką po ŚDM" - powiedziała współorganizatorka.

Projekt "Wymaluj obraz", zainicjowany przed ŚDM 2016, miał połączyć ludzi z całego świata, w tym tych, którzy z różnych przyczyn nie mogli przyjechać na spotkanie z papieżem do Krakowa.

Zainteresowani nadsyłali zdjęcia za pośrednictwem strony internetowej image2016.pl. Ok. 15 tys. fotografii zostało zmontowanych za pomocą programu komputerowego. W ten sposób powstało jedno wielkie "malowidło", które na czas ŚDM wydrukowano na sztywnym nieprzemakalnym materiale. Obraz do listopada był prezentowany przed sanktuarium w Łagiewnikach, każdy mógł do niego podejść i spróbować odnaleźć swoją podobiznę. Można było się także odnaleźć na wirtualnej wersji obrazu. Do akcji przyłączyło się wiele znanych osób, w tym prezydent Andrzej Duda i jego małżonka Agata Kornhauser-Duda.

Obraz "Jezu, ufam Tobie", który został wydrukowany na ŚDM, znajduje się obecnie w klasztorze sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach.