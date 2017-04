Przeciw handlowi w niedzielę

"Pracownicy placówek handlowych otwartych w niedziele i święta pozbawieni są prawa do wolnego dnia świątecznego" - argumentują członkowie katowickiego KIK. W Sejmie na rozpatrzenie czeka projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele zgłoszony NSZZ "Solidarność".

Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach stanowczo domaga się od parlamentu uchwalenia ustawy zakazującej handlowania we wszystkie niedziele i święta. "Pracownicy placówek handlowych otwartych w niedziele i święta pozbawieni są prawa do wolnego dnia świątecznego" - czytamy w apelu katowickiego KIK.



W swoim stanowisku członkowie KIK przypominają, że zmuszanie pracowników handlu do pracy w niedziele i święta jest sprzeczne z artykułem 24 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, w którym napisano „każdy człowiek ma prawo do wypoczynku...” oraz z artykułem 9 Konkordatu, który zawiera słowa: „Wolne od pracy są niedziele i następujące dni świąteczne...”.



W Sejmie na rozpatrzenie czeka projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele zgłoszony NSZZ "Solidarność". Zgodnie z nim, handel i inne czynności sprzedażowe mają być zakazane w niedzielę. Siódmego dnia tygodnia zakazany ma być nie tylko handel, ale też inne czynności sprzedażowe w niedziele. Chodzi tu o logistykę, magazynowanie, przeładunki i dystrybucję. Zakaz obowiązywać miałby każdego tygodnia od godziny 6.00 w niedzielę do godziny 6.00 dnia następnego.



Dodatkowe ograniczenia czasu pracy projektodawcy ustawy proponują w wigilię Bożego Narodzenia i Wielką Sobotę. Zakupy w te dni zrobić będzie można jedynie do godziny 14.00.



Przepisy miałyby objąć zatrudnionych na stałe, w formie outsourcingu pracowniczego oraz pracowników tymczasowych. Zakaz objąć ma również franczyzobiorców oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w oparciu o umowę agencji. Podporządkować się mu mieliby także przedsiębiorcy prowadzący handel obwoźny i obnośny.



Projekt przewiduje jednak kilka niedziel handlowych w roku, kiedy placówki będą mogły swobodnie funkcjonować. Zakupy będzie można robić w dwie kolejne niedziele przed Świętami Bożego Narodzenia i ostatnią niedzielę przed Świętami Wielkanocnymi. Dodatkowo autorzy projektu ustawy chcą umożliwić handel w ostatnią niedzielę stycznia, czerwca i sierpnia oraz w pierwszą niedzielę lipca.



Zakaz handlu nie obejmie placówek handlowych, gdzie sprzedaż prowadzona jest wyłącznie przez przedsiębiorcę wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą. To sytuacja, w której właściciel jest zarazem sprzedawcą.