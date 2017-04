IV pielgrzymka środowiska narodowego na Jasną Górę

Przedstawiciele Młodzieży Wszechpolskiej i Ruchu Narodowego przybyli do Częstochowy. W skierowanej do nich homilii bp Kazimierz Górny wzywał m.in. do obrony fundamentalnych wartości.

"Trzeba pamiętać o przeszłości i mieć odwagę stawać w obronie wartości fundamentalnych. Dzieje naszego narodu związane są nierozerwalnie z krzyżem Chrystusa Pana. Polska przypomina całej Europie chrześcijańskie korzenie i wspólne dziedzictwo - zawsze bronimy krzyża" - mówił rzeszowski biskup senior.

Bp Górny wskazał też na potrzebę obrony życia "od momentu poczęcia aż do zmierzchu" oraz na potrzebę przeciwstawienia się ideologii niezgodnej z chrześcijańskimi wartościami. "Ideologia gender to grzech wobec stwórcy - Bóg stworzył świat i stworzył człowieka mężczyzną i kobietą, a głosiciele ideologii gender czynią coś przeciwnego" - ocenił biskup.

"Trzeba ratować każde poczęte dziecko, a chore dzieci leczyć, a nie zabijać. Mamy obowiązek bronić świętości niedzieli; niedziela jest dniem świętym, dniem zmartwychwstania Chrystusa, dniem dla rodziny i dniem przeżycia eucharystii, budowania wspólnoty. Rozwijamy wzajemną solidarność i troskę o niepełnosprawnych - trzeba umieć służyć bliźniemu" - wyliczał powinności ludzi wiary bp Górny.

Hierarcha zwrócił uwagę, że tegoroczna pielgrzymka środowisk narodowych odbywa się w roku 300-lecia koronacji jasnogórskiego obrazu Matki Bożej, a także w 361. rocznicę lwowskich ślubów króla Jana Kazimierza, który 1 kwietnia 1656 r. zawierzył Polskę Matkę Bożej, ogłaszając ją Królową Polskiej Korony.

Za budzące "radość i nadzieję" biskup uznał zainteresowanie młodych Polaków dziejami ojczystymi i "odkrywanie bohaterów, zwłaszcza z czasów II wojny światowej i powojennych" - wśród nich wymienił m.in. bł. ks. Jerzego Popiełuszkę, rotmistrza Witolda Pileckiego, gen. Augusta Fieldorfa-Nila czy majora Zygmunta Szendzielarza.

"Nie można budować przyszłości narodu bez pamięci o przeszłości. Z nadzieją patrzymy na młodzież; ufamy, że jeśli dochowa wierności Chrystusowi Panu, przyczyni się swoją wiedzą i uczciwą pracą do rozwoju ojczyzny" - ocenił bp Górny. Młodzież Wszechpolską określił jako tę, "która za hasło swojego życia i postępowania obrała dewizę +Bóg, Honor, Ojczyzna+".

"W swoich działaniach i postępowaniu nawiązuje do życia bohaterów z naszych ojczystych dziejów, a zawłaszcza do Szarych Szeregów, do młodzieży walczącej z okupantem, do młodzieży Solidarności i przede wszystkim do młodzieży żyjącej duchem katolickim" - powiedział hierarcha, wskazując, że pielgrzymka środowisk narodowych do jasnogórskiego sanktuarium ma także charakter dziękczynny.

"Dziękujemy tutaj za bohaterów, za świętych, którzy byli i są naszym natchnieniem; dziękujemy za wolność, za dobre zmiany w Polsce w tak wielu dziedzinach, które obecnie się dokonują, choćby 500 plus i inne" - powiedział bp Górny. Nawiązał do słów św. Jana Pawła II, który mówił, że na Jasnej Górze słychać, jak "bije serce narodu w sercu Matki".

"Jeśli bije ono tonem niepokoju, jeżeli odzywa się w nim troska i wołanie o nawrócenie, o umocnienie sumień, o uporządkowanie życia rodzin, jednostek i środowisk - trzeba słyszeć i przyjąć to wołanie. Rodzi się ono z matczynej miłości, która po swojemu kształtuje dziejowe procesy na polskiej ziemi" - powiedział bp Górny.

Wskazał, że środowisko narodowe przybyło na Jasną Górę by "prosić o siłę do budowania wielkiej Polski, zawsze wiernej Bogu".

"Moi drodzy młodzi! Miejcie odwagę marzyć o wielkich rzeczach, bo marzenia zawsze się spełniają (). Miejcie swoje ideały - a mieć ideał, to być zawsze młodym w duchu i z nowymi siłami. Cnota bowiem nie polega na czynieniu wielkich rzeczy, ale na czynieniu dobrze małych, w życiu codziennym. W tym pomaga nam potęga wiary" - mówił biskup.

"Chcesz więcej uczciwości, przebaczenia w życiu - zacznij sam przebaczać; bądź zmianą, którą chcesz widzieć, w ten sposób zmienimy świat" - apelował bp Górny, jako przykład wskazując postawę św. Brata Alberta. Prosił także, by nie zapominać, iż polskie dzieje od ponad tysiąca lat "kształtowała wiara święta i miłość ojczyzny". "Jesteśmy spadkobiercami wielkiego dziedzictwa naszych ojców" - mówił.

Jak podała organizująca pielgrzymkę Młodzież Wszechpolska, w poprzednich latach wydarzenie to było skierowane głównie do młodzieży - w tym roku rozszerzono jego formułę, a w spotkaniu na Jasnej Górze brali udział również przedstawiciele innych organizacji narodowych oraz osoby niezrzeszone, nie tylko młodzi ludzie. Wśród nich była m.in. nestorka przedwojennego ruchu narodowego, 101-letnia Maria Mirecka-Loryś. Obecne były władze Ruchu Narodowego i Młodzieży Wszechpolskiej.

W sobotę na Jasną Górę pielgrzymowały też osoby mające kredyty we frankach szwajcarskich, skupione w inicjatywie "Nowe Jerycho". W południe frankowicze uczestniczyli we mszy przed jasnogórskim obrazem Matki Bożej, a następnie zgromadzili się na spotkaniu w Kaplicy Różańcowej. "Wierzymy głęboko, że za wstawiennictwem Maryi nadejdzie rozwiązanie tej naszej trudnej sytuacji" - powiedział jeden z uczestników spotkania, cytowany przez biuro prasowe Jasnej Góry.