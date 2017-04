Dbajmy o etykę w mediach

W sobotę w Piekarach Śląskich został zorganizowany Dzień Skupienia dla Ludzi Mediów. W skierowanym wcześniej zaproszeniu metropolita katowicki napisał: „Do ludzi mediów w sposób szczególny odnosi się wezwanie Jezusa Chrystusa „Idźcie i głoście”. Rodzi pytania o treść i formę przekazu. Chcemy się nad nimi wspólnie zastanowić, poszukać odpowiedzi odnoszących się do nas tu i teraz”.



Cytując orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Środków Przekazu metropolita katowicki zachęcał do „komunikacji konstruktywnej, która odrzucając uprzedzenia wobec innych, sprzyjałaby kulturze spotkania, dzięki której możemy nauczyć się postrzegania rzeczywistości ze świadomą ufnością”.



Hierarcha zauważył, że pracę mediów można porównać do młyna. – Młyn nie jest miejscem uprawy ani żyta, ani pszenicy; ziarno otrzymuje z zewnątrz od rolników; młyn nie jest miejscem wypieku chleba, miejscem takim są piekarnie. A jednak młyn jest ważny, jako miejsce dokonywania się pewnego etapu: procesu w którym ziarno staje się mąką, po to, by następnie stać się chlebem – mówił abp Skworc. – Dzisiaj, tu i teraz – (…) pożywnego chleba mamy oczekiwać też z redakcji naszych mediów – dodał.



Ożywioną dyskusję wywołał wykład dr hab. Krzysztofa Łęckiego z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pt. „Idźcie i głoście w mediach XXI w.”. Prelegent dotknął w nim niezwykle istotnej kwestii prawdy w mediach.



Spotkanie zakończyło się nabożeństwem pokutnym na piekarskiej Kalwarii, gdzie ludzie mediów mogli zobaczyć także próbę do „Chwalebnego Misterium Męki Pańskiej – Pragnę”, które niebawem zostanie zaprezentowane w Piekarach.