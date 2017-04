Watykan przygotowuje stronę dla młodzieży

O przygotowaniach do przyszłorocznego synodu mówił w Barcelonie, na zakończenie międzynarodowego sympozjum o towarzyszeniu.

Jak wyjaśnił kard. Baldisseri, przygotowywana strona internetowa będzie zawierała m.in. specjalną ankietę dla młodzieży, przygotowaną przed przyszłorocznym synodem biskupów. To jedno z narzędzi, które ma zachęcić młodych ludzi, także tych, którzy są daleko od Kościoła, aby dzielili się swoimi opiniami i w ten sposób włączyli się w przygotowania przyszłorocznego spotkania biskupów z całego świata.



Prace przygotowawcze do synodu opierają się obecnie na Dokumencie Przygotowawczym Synodu Biskupów, zaprezentowanym w styczniu przez kard. Baldisseriego i rozesłanego do konferencji episkopatów na całym świecie. List zakończony jest kwestionariuszem, który po raz pierwszy został sprofilowany także pod kątem sytuacji duszpasterskiej na poszczególnych kontynentach. Uzupełnieniem dokumentu jest list papieża Franciszka do młodzieży okazji prezentacji dokumentu przygotowawczego.



Początek obrad XV Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów zaplanowano na październik 2018 r. w Watykanie. Jak podkreśla kard. Baldisseri, temat „Młodzież, wiara i powołanie” jest kontynuacją tematu dwóch poprzednich obrad synodalnych, które odbyły się w 2014 i 2015 r. i były poświęcone rodzinie.