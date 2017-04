W poszukiwaniu Chrystusa nocą

Ostatniej nocy w kilku miejscowościach odbyła się Ekstremalna Droga Krzyżowa. Jej uczestnicy chcąc zbliżyć się do Boga, w samotności przeszli kilkadziesiąt kilometrów.

To już 9. edycja wydarzenia, którego inicjatorem jest ks. Jacek Stryczek, znany z prowadzenia takich projektów jak Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości. Tematem przewodnim tegorocznych rozważań EDK jest „Droga przełomu”. Wybór hasła jest związany z doświadczeniami dotychczasowych uczestników, którzy przyznają, że ogromne cierpienie fizyczne w trakcie marszu skłoniło ich do przeprowadzenia radykalnych zmian w swoim życiu. Książeczkę z tekstami rozważań męki Chrystusa przygotowali w tym roku informatycy, lekarze i managerowie, należący do Wspólnoty Indywidualności Otwartych.

Droga Krzyżowa rozpoczyna się Mszą św. Po jej zakończeniu uczestnicy wyruszają w trasę, wyposażeni w drewniany krzyż i rozważania w formie książeczki lub nagrania mp3. Mogą także skorzystać ze specjalnie przygotowanej na tę okazję aplikacji mobilnej. W wyznaczonych miejscach zatrzymują się na chwilę modlitwy.

W 2015 r. w EDK uczestniczyło 12 tys. osób, a rok później - już 26 tys. W tym roku organizatorzy spodziewają się nawet 60 tys. pielgrzymów. Najwięcej osób weźmie udział w wydarzeniu, które odbędzie się 7 kwietnia. Nasi reporterzy przygotowali relacje z kilku wczorajszych Ekstremalnych Dróg Krzyżowych:

