Dług sektora finansów publicznych przekroczył 1 bilion zł

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych przekroczył w IV kw. zeszłego roku bilion złotych - wynika z piątkowego komunikatu MF. Wiceminister finansów Piotr Nowak zapewnia, że dług jest pod kontrolą, a wielkość gospodarki zbliża się do dwóch bilionów zł.

W piątkowym komunikacie resort finansów poinformował, że dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. dług EDP) stanowiący jeden z elementów kryterium fiskalnego z Maastricht wyniósł w IV kwartale 2016 r. 1 bln 6 mld 281,6 mln zł. Natomiast państwowy dług publiczny (PDP, zadłużenie sektora finansów publicznych po konsolidacji) na koniec IV kwartału 2016 r. wyniósł 965 mld 201,5 mln zł.

"Nasz dług pozostaje pod kontrolą. Mamy spisaną i zatwierdzoną przez rząd strategię zarządzania długiem na najbliższe lata i konsekwentnie ją realizujemy" - zapewnia wiceminister finansów Piotr Nowak. "W tym roku dług Skarbu Państwa w relacji do PKB zakładamy, że wyniesie 50,4 proc., a dług całego sektora finansów publicznych 52,3 proc., ale już w kolejnych latach obie kategorie długu będą się obniżać, osiągając odpowiednio 48,4 proc. PKB i 49,5 proc. w 2020 r." - poinformował.

Według niego trzeba pamiętać, że polska gospodarka stale się rozwija. "Obecnie już zbliża się do poziomu dwóch bilionów złotych. Jesteśmy wiarygodnym partnerem m.in. na rynku obligacji, które bardzo chętnie są kupowane przez krajowych i zagranicznych inwestorów. Dlatego kwestia tego, czy dług przekroczył bilion złotych, czy jeszcze nie, jest tu drugorzędna" - tłumaczy wiceminister.

"Jeśli chodzi o zadłużenie krajów, to rozmawia się o liczbach względem PKB. Nie spotkałem jeszcze profesjonalisty z branży, który by pytał o nominalną wartość długu. Są na świecie znacznie mocniejsze od nas gospodarki jak choćby Niemcy, gdzie dług jest zdecydowanie wyższy od naszego. Zresztą, gdyby nie zabiegi związane z OFE, to kwestia biliona złotych długu pojawiłaby się już w trakcie rządów naszych poprzedników" - zauważył Nowak.

Wiceminister dodał, że w obowiązującym w Polsce prawie zawarte są mechanizmy zapobiegające nadmiernemu narastaniu długu, począwszy od 60 proc. limitu relacji długu do PKB zapisanego w Konstytucji. Do tego dochodzą zapisane w ustawie o finansach publicznych procedury ostrożnościowe i sanacyjne związane z progami 55 proc. i 60 proc. oraz stabilizująca reguła wydatkowa.

"W naszym wspólnym interesie jest oczywiście ograniczanie długu i to staramy się robić m.in. poprzez uszczelnianie systemu podatkowego i walkę z mafiami vatowskimi, które mogły rocznie powodować straty dla budżetu nawet w wysokości 60 mld zł. Wprowadzone dotychczas, jak i planowane do wdrożenia rozwiązania uszczelniające są ważnym elementem w strategii zmniejszania długu" - uważa Nowak.

Resort poinformował też w piątek, że dług EDP wzrósł w IV kw. 2016 r. o 27 mld 684,8 mln zł (o 2,8 proc.), a w porównaniu z końcem 2015 r. o 86 mld 705,6 mln zł (o 9,4 proc.)

"Relacja długu EDP do PKB w 2016 r. wyniosła 54,3 proc. (na podstawie wstępnego szacunku PKB opublikowanego przez GUS 28 II 2017 r.) i wzrosła w porównaniu z 2015 r. o 3,2 pp" - dodano.

Zgodnie z komunikatem państwowy dług publiczny w IV kw. 2016 r. wzrósł o 25 mld 641,2 mln zł (o 2,7 proc.). W stosunku do końca 2015 r. dług PDP wzrósł o 87 mld 919,1 mln zł (o 10 proc.). "Relacja PDP do PKB w 2016 r. wyniosła 52,1 proc. (na podstawie wstępnego szacunku PKB opublikowanego przez GUS 28 II 2017 r.) i wzrosła w porównaniu z 2015 r. o 3,3 pp." - dodano w komunikacie.