Chrystus z „Pasji” w Polsce

Caviezel przyleciał do Polski na zaproszenie Rycerzy Kolumba. Ten głęboko wierzący artysta jest ojcem syna oraz dwójki adoptowanych dzieci chorych na raka mózgu. W swojej pracy kieruje się chrześcijańskimi zasadami, starannie wybierając scenariusze filmów oraz sposób pracy zgodny ze swoimi przekonaniami.

Wizyta Jima Caviezela połączona jest z premierą filmu „Wyzwolenie kontynentu: Jan Paweł II i upadek komunizmu”, w którym aktor wziął udział jako narrator. Dokument wyprodukowany z rozmachem w Ameryce przez Rycerzy Kolumba ukazuje jeden z najbardziej spektakularnych w historii przykładów triumfu mocy ducha nad systemowym złem.

Jim Caviezel niezwykle cieszy się ze swojego udziału w tej produkcji, określając to doświadczenie jako wielką duchową przygodę. Swoje odwiedziny w Polsce traktuje jako wspaniałą okazję do poznania ojczyzny Papieża Polaka i ważnych dla niego miejsc. Aktor spotkał się z kard. Stanisławem Dziwiszem, modlił się w krakowskich Łagiewnikach i odwiedził obóz w Oświęcimiu.

Jim Caviezel wyznał, że przyjechał także, by prosić o modlitwę różańcową w intencji kontynuacji „Pasji”: - Przybyłem tu, by prosić wasz kraj, aby modlił się za ten film. Potrzebuje tego. Znam tu zakony, rozmawiam z siostrami, ze świętymi kapłanami. Przybyłem do Polski, ponieważ macie więcej świętych niż jakikolwiek inny kraj na świecie; ponieważ macie głęboką relację z Matką Bożą, a Ona ma w sprawie tego filmu wiele do powiedzenia – mówi aktor, dodając, że właśnie u nas chce zapoczątkować Msze Święte i modlitwę różańcową w tej intencji.