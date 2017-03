Jaka pogoda czeka nas w weekend?

Ciśnienie w Warszawie wyniesie 1007 hPa i będzie spadało.

W piątek w północno-wschodniej połowie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, na północy miejscami burze. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 12 st., 15 st. na północnym wschodzie do 19 st. w centrum i 22 st. na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w rejonie Sudetów oraz na północnym wschodzie okresami porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

W nocy przeważnie zachmurzenie małe, na północy kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Na krańcach północnych i północno-wschodnich początkowo miejscami przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie kraju oraz na wybrzeżu nad ranem lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna przeważnie od 6 do 9 st., tylko na krańcach południowych miejscami 4 st., 5 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni.

W sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane. Rano na północnym wschodzie lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Na północnym zachodzie po południu wzrost zachmurzenia do dużego i wieczorem możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17 st. miejscami na wschodnim wybrzeżu do 19 st. w centrum i 23 st. na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu i wschodzie miejscami porywisty, południowy i południowo-zachodni.

W piątek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 18 st. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. W nocy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna 8 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

W sobotę w stolicy zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 19 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.