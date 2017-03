Putin: popieramy walkę z korupcją, ale nie dla korzyści politycznych

Putin, który wypowiadał się w Archangielsku podczas obrad międzynarodowego forum poświęconego Arktyce, po raz pierwszy skomentował w ten sposób niedzielne wielotysięczne protesty zwołane przez opozycjonistę Aleksieja Nawalnego.

"Uważam za niewłaściwe, jeśli siły polityczne starają się wykorzystywać ten instrument w celu promowania się, a nie dla poprawy sytuacji w kraju" - powiedział rosyjski prezydent. "To jest instrument arabskiej wiosny; wiemy bardzo dobrze, do czego to doprowadziło. To również stało się przyczyną przewrotu państwowego na Ukrainie" - dodał.

Putin skrytykował głosy Zachodu dotyczące zatrzymań podczas protestów. Ocenił, że są one całkowicie upolitycznione, a ich celem jest "wywarcie presji na życie polityczne" w Rosji.

"Wszyscy, którzy wychodzą poza ramy prawa, powinni ponosić odpowiedzialność zgodnie z rosyjskim ustawodawstwem" - oświadczył.