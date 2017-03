Ministerstwo Finansów stanęło w obronie Ubera

Kilka tygodni temu poseł klubu Kukiz’15 Piotr Liroy-Marzec skierował do Ministerstwa Finansów interpelację w sprawie parataksówkarskiej korporacji Uber. Interpelacja ta była pokłosiem skargi, którą do skierował do Liroya-Marca związek zawodowy „Warszawski Taksówkarz” oraz Ogólnopolska Organizacja Pracodawców Transportu Drogowego. Były raper zarzucał kierowcom Ubera łamanie Ustawy o Transporcie Drogowym, świadczenie usług bez odbycia nakazanego ustawą szkolenia, brak kas fiskalnych w samochodach oraz brak konieczności zdania egzaminu państwowego.

Co ciekawe resort finansów stanął w obronie Ubera wykazując, że korporacja nie łamie polskiego prawa oraz jest legalnym sposobem dodatkowego dochodu dla kierowców. Ponadto urzędnicy wskazali kilka uchybień istniejących w samym środowisku taksówkarskim. Chodzi tutaj o celowe wyłączanie taksometru, zawyżanie cen usług i nie wydawanie klientom wydruków z kas fiskalnych.

Niespodziewanym skutkiem interwencji poselskiej Liroya jest zapowiedź podjęcia prac nad liberalizacją rynku przewozów osobowych. Jednak kierunek zmian wytyczy prawodawstwo Unii Europejskiej, a dokładniej spodziewane w niedługim czasie dwa wyroki w sprawach toczących się przeciwko firmie Uber przed Trybunałem Sprawiedliwości UE.