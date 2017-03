Dziś rozpoczynają się XXIII Targi Wydawców Katolickich

Od 30 marca do 2 kwietnia w Arkadach Zamku Królewskiego w Warszawie potrwa 23. edycja Targów wydawców katolickich. Jak podkreślił Paweł Waszczyk, rzecznik wydarzenia, jest to święto dobrych książek. - Program jest jednak coraz bardziej multimedialny - zaznaczył.



- Wierzę, że działalność wydawnictw specjalizujących się w produkcji książkowej o tematyce religijnej idealnie wpisuje się w realizację głównego hasła Tagów: "Idźcie i głoście" - stwierdził ks. Roman Szpakowski, dyrektor Targów i prezes zarządu Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. Dodał, że głównym celem tego wydarzenia jest misja ewangelizacyjna.



Jednym z ważniejszych wydarzeń Targów będzie rozstrzygnięcie tegorocznej edycji Nagrody "Feniks" przyznawanej przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich najlepszym książkom o tematyce katolickiej.



Organizatorzy Targów ogłosili już laureatów nagrody Mały Feniks dla osób i instytucji zasłużonych dla promocji książki katolickiej i wartości chrześcijańskich w mediach i życiu społecznym. Są to Katolickie Radio Podlasie, Radio Maryja, Radio Warszawa, Radio eM Kielce, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Radio Aim Karin i Radio Fiat.



Nagroda Mały Feniks Specjalny trafi do ks. dr. hab. Roberta Nęcka, autora książki "Edukacja medialna w nauczaniu społecznym papieża Franciszka" oraz do senatora Czesława Ryszki, autora ponad 100 książek o tematyce religijnej.



Ekspozycja w Arkadach Kubickiego zostanie otwarta dla zwiedzających w czwartek o 10.00, a oficjalne otwarcie nastąpi o 12.00 w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie. Wówczas swoje przesłanie do wydawców katolickich wygłosi kard. Zenon Grocholewski. Podczas spotkania zorganizowanego przez Wydawnictwo Świętego Wojciecha, emerytowanego prefekt Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej, spotka się również z czytelnikami, by opowiedzieć o roli autorytetów w dzisiejszym świecie, na podstawie swojej książki pt. "Błogosławiona Sancja Szymkowiak postanowiła zostać świętą" (15.00 w Sali Koncertowej). Rozmowę poprowadzi Tomasz Królak, wiceprezes Katolickiej Agencji Informacyjnej.



W tegorocznym programie Targów znalazł się ponad 250 wydarzeń - spotkań autorskich, promocji premierowych publikacji, seminariów oraz paneli dyskusyjnych.



Wśród autorów znaleźli się m.in.: ks. prof. Henryk Witczyk, ks. prof. Waldemar Chrostowski, ks. prof. Marek Starowieyski, ks. Marek Dziewiecki, ks. Piotr Pawlukiewicz, prof. Krzyszof Koehler, s. Anna Pudełko i Tomasz Terlikowski.



Na czwartek zaplanowano m.in. spotkania z Małgorzatą i Wojciechem Nowickimi, Lidią Miś oraz ks. prof. Henrykiem Witczykiem. O libańskim mnichu, świętym Charbelu, jako przyjacielu Boga i ludzi opowie arabista, dr Bartłomiej Grysa.



Z kolei w piątek z czytelnikami spotka się m.in. wybitny biblista UKSW, ks. prof. Waldemar Chrostowski i kustosz Muzeum Więzienia Pawiak Paweł Bezak. Tego dnia zaprezentowana zostanie książka rektora Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie ks. dr. Jerzego Tofiluka "Ikony rosyjskie. Tematy. Arcydzieła". Prawosławny teolog wygłosi wykład na temat ikonografii Chrystusa. Podczas debaty organizowanej przez wydawnictwo Charaktery, Halina Bortnowska, ks. prof. dr hab. Jarosław Różański OMI, ks. Wacław Oszajca będą dyskutować nad znaczeniem sprawiedliwości, miłosierdzia i przebaczenia w religii chrześcijańskiej.



W sobotę na pytania związane ze znaczeniem objawień maryjnych odpowie pisarz, tłumacz i badacz w zakresie antropologii mariologicznej, dr Wincenty Łaszewski. Odwiedzający Arkady Kubickiego będą mogli spotkać się również z autorami książki "Tajemnice Fatimy. Największy sekret XX wieku", Grzegorzem Górnym i Januszem Rosikoniem. Na swoich czytelników czekać będą m.in. bp Michał Janocha, ks. Piotr Pawlukiewicz, ks. Marek Dziewiecki i o. Tomasz Nowak OP. Gośćmi spotkania pt. „Wyzwania wiary”, będą poeci Szymon Babuchowski (dziennikarz GN), Krzysztof Kuczkowski i Wojciech Wencel (felietonista GN). Twórcy, którzy w swojej poezji sięgają do chrześcijańskich korzeni kultury, poprzez wiersze dają świadectwo wiary, przestrzeń utworów wypełniają problematyką metafizyczną. Goście spotkania zaprezentują wiersze i będą rozmawiać o wzajemnym przenikaniu się literatury i religii oraz roli wiary w życiu twórcy. Początek spotkania o godz. 14 w namiocie przed Arkadami Kubickiego.



Z kolei w niedzielę gośćmi targów będą m.in. Katarzyna Jabłońska, Teresa Opoka, Katarzyna Olubińska, ks. Grzegorz Kramer i Dorota Łosiewicz.



W programie Targów znalazła się również bogata oferta filmowa. 2 kwietnia o 12:30 w Sali Kinowej Zamku Królewskiego odbędzie się projekcja filmu "Ufam Tobie" w reż. Macieja Bodasińskiego i Leszka Dokowicza.



Specjalnie dla fanów gier planszowych, 31 marca Wydawnictwo Kościuszko zaprezentuje gry planszowe "Łowcy Talentów" oraz "Królestwo".



Targom towarzyszyć będzie również wystawa pt. "Fatima. Stuletnia tajemnica". Zaprezentowane zdjęcia pochodzą z archiwum Apostolatu Fatimskiego oraz prywatnego archiwum dr Wincentego Łaszewskiego.



Wspólna modlitwa w intencji wydawców i rynku wydawniczego w Polsce odbędzie się 2 kwietnia o 12:30 w Katedrze Świętego Floriana i Świętego Michała Archanioła na warszawskiej Pradze (ul. Floriana 3). Mszę celebrować będzie nuncjusz apostolski w Polsce, abp Salvatore Pennacchio.



Szczegółowy plan XXIII Targów Wydawców Katolickich dostępny będzie na stronie www.swk.pl