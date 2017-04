Świeckim okiem

Jezus mówi także do nas: jeśli wierzycie, jeśli zaufacie, będziecie oglądać Moją chwałę. I tak się dzieje. W naszej codzienności, w pracy, na ewangelizacji. Wszędzie tam, gdzie Jezus posyła, objawia się Jego chwała. Kiedy wychodzimy ewangelizować np. na ulice, nie nastawiamy się nigdy na to, że Pan pokaże nam od razu owoce. Wierzymy, że jesteśmy Jego narzędziami, a On posłuży się nami tak, jak chce. Pan wie, kiedy ewangelizacja wyda owoc. A jednak On nas zawsze zaskakuje, ukazując Bożą chwałę. Pan działa cuda. Naprawdę. Także w naszej codzienności uczymy się we wszystkim ufać Jezusowi. Wierzyć Mu w każdych okolicznościach naszego życia. On sam troszczy się o naszą codzienność, do której Go nieustannie zapraszamy. Objawia w niej swoją chwałę, czasem w prostych sprawach, a czasem w takich, które nam po ludzku wydają się niemożliwe. Trzeba wiary, że Pan może wszystko. Jemu chwała. Amen!