Babcie w domach opieki zmuszone do dzielenia pokoju z transseksualistami

"Prawa lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transseksualnych w domach opieki długoterminowej" to dokument, w którym zabrania się starszym osobom zmiany pokoju, jeśli ich współlokator jest osobą transseksualną. Nie można wystosować także żadnej skargi na taką osobę ze względu na jej transpłciowość.

Oznacza to, że babcia, której przypisano transseksualnego mężczyznę za współlokatora, nie może przenieść się do innego pokoju, nawet jeśli mężczyzna korzysta z tej samej łazienki co ona, ponieważ jest to uważane za dyskryminację. Co więcej, taka przeprowadzka może mieć miejsce TYLKO na życzenie transseksualisty. Rezydenci domów opieki nie będą mogli zmienić pokoju również wtedy, gdy ich współlokator jest... nosicielem wirusa HIV.

Projekt nakazuje także personelowi zwracać się do takich osób zgodnie z tym, jak dana osoba się "czuje", a więc do transseksualnych mężczyzn zwracać się per pani, a do transseksualnych kobiet per pan.

Jak zaznaczył senator Wiener, celem tego projektu jest jeszcze większe "wyzwolenie osób LGBT od dyskryminacji w Stanach".