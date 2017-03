Kolejny rekordowy awans Polski w rankingu FIFA

Awans ten osiągniemy kosztem Urugwaju, który był dotychczas na 9. pozycji, ale spadł, bo przegrał ostatnio z Peru 1:2.

Polacy tymczasem wygrali w eliminacjach do mundialu z Czarnogórą 1:2. Było ciężko, losy meczu ważyły się niemal do ostatniego gwizdka, jednak dzięki bramce Piszczka nasi przechylili szalę zwycięstwa na swoją korzyść i na półmetku eliminacji mają przewagę 6 punktów nad kolejnymi rywalami. Oznacza to prawie pewny awans na turniej w Rosji oraz historyczny awans w rankingu FIFA.

Mogło być jeszcze lepiej: biało-czerwoni weszliby do pierwszej dziesiątki zestawienia, gdyby w zeszły wtorek Francja pokonała Hiszpanię albo z nią zremisowała. Furia Roja pokonała jednak w meczu towarzyskim Les Bleus (2:0).

Jak zauważył PS, w 2013 roku reprezentacja Polski zajmowała w rankingu FIFA 76. pozycję.