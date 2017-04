Jezus był dla nich zbyt trudnym polemistą

I znowu starali się Go pojmać, ale On uszedł z ich rąk. J 10,39

Żydzi porwali za kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus: «Ukazałem wam wiele dobrych czynów, które pochodzą od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie kamienować?»

Odpowiedzieli Mu Żydzi: «Nie kamienujemy Cię za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty, będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga».

Odpowiedział im Jezus: «Czyż nie napisano w waszym Prawie: „Ja rzekłem: Bogami jesteście?” Jeżeli Pismo nazwało bogami tych, do których skierowano słowo Boże – a Pisma nie można odrzucić – to czemu wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: „Bluźnisz”, dlatego że powiedziałem: „Jestem Synem Bożym?” Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to Mi nie wierzcie! Jeżeli jednak dokonuję, to choć nie wierzylibyście Mi, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu».

I znowu starali się Go pojmać, ale On uszedł z ich rąk. I powtórnie udał się za Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu, i tam przebywał.

Wielu przybyło do Niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale wszystko, co Jan o Nim powiedział, było prawdą. I wielu tam w Niego uwierzyło.

Czy oskarżający Jezusa o bluźnierstwo Żydzi chcieli Go pojmać dlatego, że był dla swoich oponentów zbyt trudnym dyskutantem? No cóż, tak, niewątpliwie był Jezus dla nich trudnym, zbyt trudnym polemistą, Jego sposób myślenia musiał sprawiać wrażenie, a przedstawiane przez Niego argumenty zdawać musiały się im nieodparte, skoro posunąć chcieli się do argumentu siły. Ale ważny jest jeszcze jeden, powiązany z tym, o czym była mowa wyżej, aspekt sprawy; powiązany, ale jednak rzucający na całość nieco inne światło. Otóż słuchający słów Jezusa Żydzi, zanim w ogóle doszło do wymiany zdań, już chcieli Go ukamienować. Wiedzieli, a przynajmniej domyślali się, że pojedynek na słowa przegrają? Czy może tak bardzo pewni byli swoich racji, że każde słowo wydawało im się zbędne? Istotne zdaje się tu co innego – i w jednym, i w drugim przypadku ich zamiary pozostawały takie same: unicestwić Jezusa.