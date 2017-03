Watykan: Apel o większą wrażliwość na ofiary pedofilii

O większą wrażliwość na ofiary wykorzystywania nieletnich przez osoby duchowne zaapelowała do urzędów Kurii Rzymskiej Papieska Komisja ds. Ochrony Małoletnich, która zakończyła wczoraj (26 marca) swoją ósmą sesję plenarną.

W komunikacie z obrad tego gremium wyrażono wdzięczność pani Marie Collins za jej wielkie zaangażowanie w walkę z pedofilią i wyrażono życzenie, aby w sytuacjach, gdy ofiara wykorzystywania pisze do urzędów Stolicy Apostolskiej w imię przejrzystości szybko otrzymywała odpowiedź.

Jednym z centralnych tematów obrad obecnej sesji plenarnej Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich była rezygnacja z udziału w jej pracach złożona przez panią Marie Collins, która sama będąc w dzieciństwie ofiarą wykorzystywania ze strony kapłana konsekwentnie walczyła, aby usłyszano głosy ofiar. Podejmowała też działania na rzecz zapobiegania przestępstwom tego typu. Komisja wyraziła podziękowanie pani Collins za jej zaangażowanie a także jej gotowość kontynuowania pracy w programach edukacyjnych adresowanych do nowych biskupów i urzędów Kurii Rzymskiej.

Komisja pragnie zapewnić, aby jej praca była kształtowana wraz z ofiarami i przez ofiary nadużyć. Zapowiedziano, że wiele pomysłów, które zostały wdrożone i są "starannie rozważane", zostanie przedstawionych Ojcu Świętemu. Komisja podkreśliła również konieczność bezpośredniego odpowiadania ofiarom piszącym wprost do urzędów Stolicy Apostolskiej. Zwrócono uwagę, że jednym ze elementów przejrzystości jest szybkie odpowiadanie na korespondencję, chociaż Komisja zdaje też sobie sprawę z trudności związanych z obszernością i naturą korespondencji w tych sprawach, wymagających jasnych i konkretnych środków i procedur. Członkowie Komisji postanowili przesłać do papieża dalsze zalecenia, które powinny być przedłożone do rozpatrzenia.

Komunikat Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich stwierdza, że jej członkowie nadal współpracują z poszczególnymi konferencjami episkopatów w ich odpowiedzialności za ochronę małoletnich poprzez wizyty i konferencje na miejscu. Jednocześnie Komisja przyjmuje przedstawicieli episkopatów odbywających swoje wizyty w Rzymie „ad limina Apostolorum”. Podkreślono znaczenie wytycznych Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich dla walki z nadużyciami w Kościele. Są one stanowczo wspierane przez Papieża Franciszka. Członkowie Komisji pragną ściśle współpracować z Kongregacja Nauki Wiary w przekazywaniu wytycznych Konferencjom Episkopatów i zgromadzeniom zakonnym zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem strony internetowej (www.protectionofminors.va).

Oświadczenie przypomina, że sesja plenarna Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich została poprzedzona konferencją na temat edukacji i profilaktyki, która odbyła się na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Była ona adresowana szczególnie do kwestii związanych z Ameryką Łacińską. Wzięło w niej ponad 150 osobistości, w tym sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, kardynał Pietro Parolin oraz kilku szefów dykasterii watykańskich.