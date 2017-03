Bułgaria: Centroprawicowa GERB wygrywa wybory parlamentarne

Według wstępnych danych GERB otrzymała od 32,2 do 32,8 proc. głosów i wyprzedziła lewicową koalicję pod wodzą Bułgarskiej Partii Socjalistycznej; może ona liczyć na 28-28,4 proc. głosów.

Alpha Research uważa, że wyniki się już nie zmienią, natomiast według Gallupa należy zaczekać na ostateczne przeliczenie głosów. Do parlamentu wejdą jeszcze trzy lub cztery partie.

Jeśli sondaże powyborcze potwierdzą się to byłoby to trzecie zwycięstwo GERB po sukcesach w wyborach w 2009 i 2014 roku. Uzyskane wyniki są jednak dalekie od bezwzględnej większości i nie wystarczą do samodzielnego utworzenia rządu.