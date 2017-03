Aleppo: Apel do chrześcijan o powrót do domu

„Aleppo czeka na ciebie” – z takim apelem ordynariusz tamtejszych katolików obrządku melchickiego abp Jean-Clément Jeanbart zwrócił się do wiernych, zachęcając, by powrócili do swoich domów, które opuścili w czasie wojny.

„Sytuacja się poprawia – mówił on w wywiadzie dla włoskiej agencji katolickiej SIR – choć trudno jeszcze mówić o trwałym pokoju. Wydaje się jednak, że wśród ludzi zmniejsza się strach przed nowymi napadami oddziałów tzw. Państwa Islamskiego”.

Apelowi towarzyszy projekt „Powrót”, którego celem jest zahamowanie wyjazdów chrześcijan z Syrii. Jest on skierowany do dwóch kategorii ludzi – poinformował hierarcha. – Z jednej strony do tych, którzy mają więcej szczęścia i posiadają środki pozwalające na to, aby powrócić i żyć, więc nie oczekują szczególnej pomocy, a z drugiej strony do biednych, którzy jej potrzebują. Zakupi się dla nich bilet powrotny, a także otrzymają wsparcie materialne, które pozwoli im godnie żyć aż do czasu znalezienia pracy. „W ostatnich tygodniach powróciło 20 rodzin – dodał melchicki arcybiskup Aleppo. – Oby były one znakiem nadziei dla tych, którzy przyjadą później”.

