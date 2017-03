Tulipany Narodowego Dnia Życia wręczone. Dziś Narodowy Kongres Rodziny

Wieczór pełen emocji, dobrych słów zgromadził 24 marca w Teatrze Królewskim w Łazienkach Królewskich w Warszawie niezwykłych ludzi - szczególnie związanych na co dzień z promocją wartości rodzinnych. Wśród nich znaleźli się również Ci, którzy uhonorowani zostali wyjątkowymi nagrodami - statuetkami Tulipanów Narodowego Dnia Życia.

Celem nagrody jest dowartościowanie i promocja tych przejawów aktywności społecznej, które przyczyniają się do budowania silnych więzi rodzinnych, wzmacniają rolę rodziny bądź jej pozycję ekonomiczną.

W kategorii Dzieło Kultury nominowani byli: TVP ABC – kanał telewizyjny, Rodzinka.pl – serial, Ranczo – serial, Luxtorpeda – zespół rockowy, Zosia Stanecka – pisarka dla dzieci, Kolędy Pospieszalskich – program telewizyjny. Laureatem okazał się kanał TVP ABC. Nagrodę w tej kategorii odebrała kierownik Redakcji TVP ABC -Justyna Karnowska, która podziękowała rodzicom „sadzającym dzieci przed telewizorem, aby oglądały TVP ABC".

W kategorii inicjatywa społeczna nominowani byli: Citizen.go – portal internetowy, Tato.net – inicjatywa, Tydzień Małżeństwa – inicjatywa Centrum Myśli Jana Pawła II, Mistrzowska Akademia Miłości – projekt społeczny, Rak'n'Roll – Fundacja. Zwyciężyła Inicjatywa Tato.Net w imieniu której nagrodę odebrał Artur Wolski, podkreślając że podczas jego pracy: niesamowitym wrażeniem jest zobaczyć setki ojców, mężów, którzy spotykają się na warsztatach z jedną myślą - aby jeszcze lepiej chronić rodziny.

W kategorii przedsiębiorstwo zwyciężyła Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Nominowani byli również: Polska Spółka Gazownictwa oraz Anna Skórzyńska – Szumisie.

W kategorii samorząd zwyciężyła Gmina Ząbki.

W kategorii dziennikarz nominowani byli: Gabriela Szulik – Redaktor Naczelna Małego Gościa Niedzielnego​, Mira Jankowska – Damska Torebka audycja w Polskim Radio, Jan Pospieszalski – prowadzący programu Warto Rozmawiać, Agnieszka Kulinkowska - Redaktor Naczelna Magazynu „Together" – rodzinna strona trójmiasta. Zwyciężyła Mira Jankowska, znana przede wszystkim z Mistrzowskiej Akademii Miłości. - CV Miry Jankowskiej jest niezwykle bogate. To człowiek mediów: dziennikarka, publicystka, która często gości jako ekspert w programach telewizyjnych i radiowych. ProwadziDamska Torebka- audycję w Polskim Radio, która pokazuje kobietę szczęśliwą, spełnioną, która potrafi łączyć obowiązki zawodowe z tym, co najważniejsze, a więc z rodziną. -mówił w laudacji Maciej Gnyszka.

W kategorii specjalnej - Honorowe Tulipany Narodowego Dnia Życia przyznane zostały dla Rządu RP za szczególne dokonania na polu promowania wartości rodzinnych. Nagrodę odebrała Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska.

-W burzliwej historii Polski instytucja rodziny zajmuje miejsce szczególne. W chwilach trudnych dla kraju to właśnie rodziny były depozytariuszami narodowej tożsamości. W okresie rozbiorów, wojny i komunizmu polskie domy stawały się w skarbnicami wartości patriotycznych, wychowując kolejne pokolenia do postaw, które odwracały bieg historii.

Po 1989 r. Polska weszła w nową epokę życia państwowego, gospodarczego i społecznego. Opieka i ochrona małżeństwa, macierzyństwa i rodziny podniesiona została do rangi zasady konstytucyjnej- powiedział w czasie laudacji Jacek Sapa. -Jednak rodzina nie została beneficjantem transformacji. Uwaga instytucji publicznych skupiła się na osobach wykluczonych oraz rodzinach o specjalnych potrzebach społecznych. Z kolei kultura, zwłaszcza ta popularna, zachłysnęła wizją się samorealizującej się jednostki, skupionej na odniesieniu sukcesu. Poza nielicznymi wyjątkami w debacie publicznej czy akademickiej pomijano rolę rodziny i jej wpływ życie społeczne i gospodarcze- zaznaczył Jacek Sapa. - Dlatego dzisiaj, z prawdziwą przyjemnością, pragniemy docenić wprowadzenie „Programu wsparcia dla rodzin 500+". Jest to jak dotąd największa i najbardziej kompleksowa inicjatywa zmierzająca do poprawy kondycji polskiej rodziny. Program pomógł wielu rodzinom wrócić do życia bez strachu o jutro. Widać jego pierwsze pronatalistyczne efekty. Doceniamy również, towarzyszącą Programowi pozytywną narrację o rodzinie, dzięki której instytucja rodziny jawi się jako prawdziwe dobro społeczne- mówił prezes Jacek Sapa.

- Jest dla mnie zaszczytem, wyróżnieniem, przywilejem wdrażać program 500 plus. Dziękuję wszystkim, dzięki którym udało się tak sprawnie wdrożyć ten program. Już są widoczne efekty. Już widać wzrost dzietności- powiedziała odbierając nagrodę Minister Elżbieta Rafalska.

Kolejnym ważnym wydarzeniem towarzyszącym obchodom święta Narodowego Dnia Życia jest Narodowy Kongres Rodziny, który odbędzie się 25 marca 2017 r.

na Stadionie Narodowym w Warszawie. Kongres organizowany jest już po raz trzynasty przez Fundację Narodowego Dnia Życia i objęty został patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Rozwoju.

Ten największy w Polsce kongres, poświęcony sprawom dotyczącym rodziny, jest okazją do spotkania w jednym miejscu przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, ludzi nauki oraz polskich rodzin. Tegorocznej edycji przyświeca hasło – „RODZINA ENERGIĄ DLA POLSKI".



Zaplanowany na osiem godzin kongres, zgromadzi ponad setkę ekspertów, którzy rozmawiać będą o roli rodziny, problemach, wyzwaniach oraz szansach jakie spotykają jej członków. Tematy zostały pogrupowane w osiem paneli dyskusyjnych: Przedsiębiorczość w rodzinie, Polityka prorodzinna w samorządzie, Medyczna strona programu „Za życiem", Zmiany w otoczeniu prawnym rodziny, Rodzina receptą na kryzys, Obraz rodziny w mediach i kulturze, Obrona terytorialna jako odpowiedź na kryzys męskości oraz Ochrona rodziny w procesie aktywizacji społecznej.



Wynikiem Kongresu będą postulaty dalszych rozwiązań prospołecznych oraz kierunków budowania potencjału polskich rodzin jako energii silnego Narodu. Kongres rozpoczyna Narodową Debatę o Rodzinie, czyli cykl spotkań i konferencji na terenie całego kraju, poświęconych sytuacji rodziny w Polsce oraz polityce prorodzinnej, którą prowadzi państwo.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć w zakładce KONGRES na stronie internetowej Fundacji Narodowego Dnia Życia – www.dzienzycia.pl.