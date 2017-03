Strzelanina we Francji

Trzy osoby zostały w piątek ranne w strzelaninie, do której doszło w mieście Lille, w północnej Francji - poinformowały francuskie media, powołując się na źródła w policji. Według wstępnych ustaleń strzelanina mogła być wynikiem porachunków między handlarzami narkotyków.

Do zdarzenia doszło ok. godz. 21.50 na parkingu, w pobliżu stacji metra Porte d'Arras. Według relacji świadków, zamaskowany mężczyzna otworzył ogień do trzech osób, a następnie zbiegł.

Jak przekazała policja, wśród rannych jest 14-latek. Jego życiu, podobnie jak życiu dwóch pozostałych osób, nie zagraża jednak niebezpieczeństwo.

Motyw strzelaniny wciąż pozostaje niejasny. Dziennik "La Voix du Nord" i radio France Bleu Nord podały, że mogła ona być wynikiem porachunków między miejscowymi handlarzami narkotyków.

Na miejsce wezwano policję, a okolicę zamknięto.

Napastnik wciąż nie został ujęty.