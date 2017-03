Szpitale bez aborterów - rusza ogólnopolska akcja

Przed szpitalami ginekologiczno-położniczymi w kilkudziesięciu miastach Polski staną pikiety przypominające, że aborcja to zabijanie dzieci. I będą się tam pojawiały regularnie.

Akcję „Szpitale bez aborterów” organizuje Fundacja Pro Prawo do Życia. Jej celem jest powstrzymanie legalnych zabójstw, które w naszym kraju wciąż mają miejsce. „Każdego dnia aborterzy w państwowych szpitalach zabijają troje dzieci” – przypominają działacze Fundacji i wskazują na odpowiedzialność polityków, „którzy utrzymują mordercze prawo, choć mieli dobrą okazję, aby je zmienić”.

Kampania jest adresowana do wszystkich Polaków, a szczególnie do lekarzy i do zarządzających służbą zdrowia.

W najbliższy piątek 24 marca o godzinie 12:00 przy wejściu do Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15 odbędzie się konferencja prasowa inaugurująca ogólnopolską akcję „Szpitale bez aborterów”. W konferencji prasowej połączonej z pikietą antyaborcyjną wezmą udział przedstawiciele Fundacji Pro – Prawo do życia Kinga Małecka-Prybyło i Mariusz Dzierżawski oraz Dominika Figurska.