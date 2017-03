W Afryce nie ma debaty nad komunią dla rozwodników

W Afryce adhortacja „Amoris laetitia” nie wzbudziła debaty nad komunią dla rozwodników żyjących w nowych związkach, bo nie ma o czym dyskutować. Osoby w takiej sytuacji nie przystępują do komunii – zauważa ks. Paulinus Odozor z Nigerii. Jest on organizatorem konferencji afrykańskich teologów, która jutro rozpoczyna się w Rzymie.

W wywiadzie dla portalu Crux podkreślił on, że Kościół w Afryce nie podjął debaty nad tą kwestią, uznając, że od dawna jest ona rozstrzygnięta. Przypomniał on, że w Afryce problemem bardziej aktualnym niż rozwody jest poligamia. Jednakże również i w tej sprawie Kościół nie zamierza otwierać zbytecznej dyskusji. Osoby żyjące w takim związku wiedzą, że nie mogą przystępować do komunii. Wiedzą, że takie są zasady i respektują je – zauważa afrykański teolog.



Przyznaje, że sam jest zawiedziony i znużony sposobem, w jaki zachodni katolicy podeszli do papieskiej adhortacji.