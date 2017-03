Lewandowski mówi, jak wygrać z Czarnogórą

"Umiejętności i chłodna głową mogą być tymi dwoma najważniejszymi elementami podczas niedzielnego meczu z Czarnogórą. Gospodarze mogliby trochę zyskać, gdyby na boisku było więcej walki, ale my wolimy grać w piłkę, dążymy do tego, aby atakować i strzelać bramki" - stwierdził Lewandowski podczas wtorkowej konferencji prasowej.

W Warszawie trwa zgrupowanie polskiej kadry, lidera eliminacyjnej grupy E, przed spotkaniem z zajmującą drugie miejsce Czarnogórą. Polacy mają trzy punkty przewagi nad bałkańskim zespołem.

"Zwycięstwa powodują, że atmosfera w drużynie jest bardzo dobra i przed każdym kolejnym meczem czujemy większy spokój. Po to ciężko pracujemy, by wygrywać. Mamy jeszcze kilka kroków do zrobienia w tych eliminacjach i im szybciej załatwimy tę sprawę (awansu do MŚ 2018 - PAP), tym lepiej dla nas. Musimy być przygotowani, że każdy przeciwnik będzie chciał z nami coś ugrać" - dodał napastnik Bayernu Monachium.

Niedzielna spotkanie na stadionie pod Goricom rozpocznie się o godz. 20.45.