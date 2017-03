"Mam nadzieję, że do wakacji będzie projekt dot. repolonizacji mediów"

Mam nadzieję, że do wakacji gotowy rządowy projekt legislacyjny dot. repolonizacji mediów będzie mógł ujrzeć światło dzienne - zapowiedział we wtorek wiceminister kultury Jarosław Sellin.

"Nadmierna koncentracja w tak delikatnej sferze biznesowej, jaką są media, oczywiście nie jest zdrowa i wiedzą to wszystkie zdrowe gospodarki świata Zachodu. U nas do takie koncentracji doszło. W dodatku, jeśli jest to koncentracja organizowana przez kapitał zagraniczny, a w warunkach polskich, w przestrzeni prasy regionalnej i lokalnej - przez kapitał zagraniczny z jednego konkretnego kraju, z Niemiec, to jest sytuacja, którą sygnalizowaliśmy już od dawna jako sytuację niezdrową i niewystępującą w dużych, poważnych krajach UE" - powiedział na konferencji prasowej w Sejmie wiceminister kultury Jarosław Sellin.

Zaznaczył, że w grudniu ubiegłego roku w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego została powołana specjalna komisja ekspercka złożona z przedstawicieli MKiDN, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. "Kończymy już właściwie te analizy rozwiązań prawnych, które są w Europie. Chcieliśmy nad tym pracować jeszcze spokojnie, ale w związku z sytuacją, która nastąpiła, chyba te prace przyspieszymy i mam nadzieję, że do wakacji gotowy projekt legislacyjny, rządowy, z MKiDN w tej sprawie będzie mógł ujrzeć światło dzienne" - zapowiedział Sellin.