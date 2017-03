Gala wręczenia Tulipanów Narodowego Dnia Życia

Nagroda przyznawana jest od 8 lat z okazji Narodowego Dnia Życia. Jej celem jest dowartościowanie i promocja tych przejawów aktywności społecznej, które przyczyniają się do budowania silnych więzi rodzinnych, wzmacniają rolę rodziny bądź jej pozycję ekonomiczną.



W Polsce nie brakuje inicjatyw prorodzinnych. Jednak często realizowane są w małych społecznościach i pozostają znane tylko w lokalnym środowisku. Tulipany Narodowego Dnia Życia mają służyć promowaniu tych dobrych wzorców. Mają one pokazywać, jak dobre pomysły można wcielać w życie - mówi Jacek Sapa Prezes Fundacji Narodowego Dnia Życia.

Konkursowe jury wybierające laureatów spośród kandydatów nominowanych do nagrody, złożone jest z naukowców, działaczy społecznych i artystów. Są wśród nich m.in.: prof. Zbigniew Stawrowski, dyrektor Instytutu Myśli ks. Józefa Tischnera w Krakowie; Paweł Zuchniewicz, dziennikarz, autor książek o Janie Pawle II oraz Krzysztof Koehler, poeta, krytyk literacki, eseista, były dyrektor TVP Kultura.



Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach:



Przedsiębiorca – wyróżniana jest działalność firm odpowiedzialnych nie tylko za rozwój i dobre wyniki w biznesie, ale również za pracowników, ich rodziny oraz środowisko. Przewodniczącym Kapituły w tej kategorii jest Maciej Gnyszka Prezes Towarzystw Biznesowych.



Dziennikarz – promowana jest postawa ludzi mediów, którzy w swojej działalności eksponują wartości związane z życiem rodzinnym. Przewodniczącym Kapituły w tej kategorii jest Paweł Zuchniewicz dziennikarz, autor książek o Janie Pawle II.

Dzieło kultury – nagroda przyznawana jest za najlepsze przejawy artystycznej działalności, które podkreślają znaczenie rodziny w życiu osobistym i społecznym człowieka. Przewodniczącym Kapituły w tej kategorii jest Marek Horodniczy publicysta, dziennikarz, redaktor prowadzący programu kulturalnego „Pegaz”.



Inicjatywa społeczna – nagroda w tej kategorii rekomenduje inicjatywy, które budują wspólnotę przez odwoływanie się do istniejących więzi rodzinnych bądź tworzą instytucje wzmacniające życie rodzinne. Przewodniczącym Kapituły w tej kategorii jest Marek Wróbel specjalista ds. public relations, wieloletni prezes agencji Neuron PR, członek rady nadzorczej Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, działacz społeczny.

Samorząd przyjazny rodzinie – nagroda przyznana w tej kategorii ma promować inicjatywy oraz rozwiązania prawne, które wzmacniają rolę rodziny w życiu wspólnoty lokalnej oraz zachęcają do postaw prorodzinnych. Przewodniczącym Kapituły w tej kategorii jest Ireneusz Jabłoński ekonomista, samorządowiec, ekspert CAS.



Wyróżnienie Prezesa Fundacji Narodowego Dnia Życia – to nagroda specjalna wręczana w wyjątkowych okazjach, za szczególne dokonania na polu promowania wartości rodzinnych.



W ubiegłym roku w gronie laureatów znaleźli się:

W kategorii Dziennikarz: red. Dorota Łosiewicz (Wsieci), za przełamywanie stereotypu, że realizowanie zawodowych pasji musi oznaczać rezygnację z życia rodzinnego. W kategorii Dzieło kultury: ks. Robert Skrzypczak. Za książkę „Wiara i seks. Jan Paweł II o małżeństwie i rodzinie”. W kategorii Inicjatywa społeczna: Akademia Familijna, za działalność w zakresie szkolenia z kompetencji rodzicielskich. W kategorii Samorząd przyjazny rodzinie: Miasto Nysa za program promocji postaw prorodzinnych, szczególności bonu wychowawczego. W kategorii Przedsiębiorca: Marek Bernaciak prezes AMB Technic.

Partnerem Głównym Gali Tulipany Narodowego Dnia Życia jest Totalizator Sportowy. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.dzienzycia.pl



Narodowy Dzień Życia to święto, uchwalone przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2004 roku. W ubiegłych latach obchody odbywały się m.in. pod hasłami: „Dom pełen skarbów”, „Być ojcem - rola życia”, „Razem na zawsze” i „Jestem mamą – to moja kariera”, „Naturalnie rodzina”, „Rodzina, wspólnota, Polska”.