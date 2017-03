Katastrofa samolotu pasażerskiego

Lokalne media podają sprzeczne informacje co do liczby ofiar i ewentualnych osób, które przeżyły wypadek.

Do tragedii doszło w porcie lotniczym w Wau, w Sudanie Południowym. Rozbił się samolot linii lotniczych South Supreme Airlines lecący z Dżuby - stolicy kraju. Według relacji lokalnych mediów zginęły wszystkie 44 osoby, które znajdowały się na pokładzie. Z kolei stacja radiowa z Dżuby informuje o 9 osobach, które przeżyły katastrofę i trafiły do szpitala. Obecnie policja i inne służby ustalają szczegóły związane z wypadkiem. Najprawdopodobniej było to awaryjne lądowanie.